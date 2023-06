Řidič Mustangu GT ujel policistce za dne v silném provozu, i když už ho skoro měla, udělala hloupou chybu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Osmiválcový Mustang rozhodně není slabé auto, ale zase to není taková raketa na kolech, abyste si s ní z policie dělali dobrý den. Jeho řidič zde využil momentu překvapení, o zbytek se postarala spíše chybující policistka.

Nechceme nikoho zesměšňovat, každý se lépe orientuje v něčem trochu jiném a je třeba jej respektovat právě kvůli tomu. Přesto mě dokola překvapuje, s jakou ledabylostí ženy - a jsou to skutečně jen ženy - v mém okolí identifikují auta. V zásadě jde o přibližnou barvu a přibližný tvar, to je celé. Moje matka je schopna mi volat, zda jsem náhodou nepřijel na návštěvu, když před jejím domem stojí v podstatě jen podobně zbarvené auto. Konkrétní nebudu, ale kdybych jezdil tmavě modrým Audi A5 Sportback a před domem stála světle modrá Škoda Rapid, taková otázka může snadno padnout. A moje partnerka je v tom jen o málo lepší.

Jasně, auta je nezajímají, pro ně je to prostě „modrý pekáč” a na shledanou. Nijak jim to nevyčítám, nepochybně postrádám jejich rozlišovací schopnosti v oborech, kterým se věnují ony, v některých profesích by ale nebylo na škodu vystoupit z takového stínu. Třeba když pracujete jako policistka a čas od času se musíte podílet na zastavení ujíždějícího auta v provozu.

Přesně to lze říci směrem k dámě jménem Jessica McCord, která pracuje u arkansaské policie. Ta, jak můžete spatřit na videu níže, chtěla jednoho dne zastavit řidiče šedého Mustangu GT, zjevně bez vážné příčiny. Šofér uposlechl, a tak se policistka s lehkostí vydala jeho směrem, aby udělala to, co měla v úmyslu, řidič ale ve skutečnosti zastavit nechtěl. Využil momentu překvapení a síly osmiválcového Fordu a vydal se na úprk.

Policejní vůz mu za takových okolností příliš nestačil, ale to nutně není problém, však nejrychlejší auto je přece policejní vysílačka. Té Jessica McCord využila a povolala posily, udělal ale hloupou chybu, která jakékoli další stíhání zhatila. Nahlásila totiž, že jí ujíždí stříbrný Chevrolet Camaro, což je prostě docela jiné auto než šedý Ford Mustang. Řidič tak zmizel a nebyl dopaden ani nikým jiným. Možná nebude od věci si v roli zasahující policistky osvěžit typy a barvy aut, tady se na tom - na rozdíl od žen v mém nejbližším okolí - může snadno lámat chleba.

Mustang GT je nepochybně silné a rychlé auto, ale stěží by se dostalo z policejní sítě, kdyby jej policistka při stíhání neoznačila za jiný vůz jiné barvy. Červeného prvku na zádi si přitom všimla správně. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

