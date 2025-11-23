Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců jelenů. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici

Vypadá to jako video od AI, ale je to realita trochu divočejší přírody, než na jakou jsme u nás zvyklí. Ani tady není problém na silnici potkat podobnou zvěř, pět jelenů ale bude hodně. V tomto případě může být i odhad v tisících skromný, je to vážně nekonečné stádo.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců jelenů. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici

včera | Petr Miler

Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců jelenů. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici

/

Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Vypadá to jako video od AI, ale je to realita trochu divočejší přírody, než na jakou jsme u nás zvyklí. Ani tady není problém na silnici potkat podobnou zvěř, pět jelenů ale bude hodně. V tomto případě může být i odhad v tisících skromný, je to vážně nekonečné stádo.

Pokud patříte mezi řidiče už nějaký čas a skutečně pravidelně řídíte, se zvířaty jste se na silnici snad museli potkat. V lepším případě šlo jen o zvíře stojící poblíž cesty, v tom horším vám i cestu zkřížilo. Nemuselo hned dojít na nejhorší - mohlo stihnout přejít včas, mohlo stačit, že jste přibrzdili nebo si v praxi vyzkoušeli losí test. Popř. jste i zcela zastavili a počkali si, až třeba celá jelení rodinka přejde cestu. A i když zrovna toto zní skoro romanticky, nebývají to příjemné zkušenosti. Přesto se obvykle ani zdaleka neblíží tomu, co můžete vidět na přiloženém videu.

Panují debaty o tom, kde bylo pořízeno - podle jednoho telegramového kanálu jde o Kamčatku, jiní mluví o Jamalu. Tak či onak jde divočinu nejsevernějších částí Ruska, kde touto dobou dochází k migraci obrovských stád jelenů. Tak jsou jich desítky, stovky? I ten nejodvážnější odhad zde bude zaostávat za realitou, neboť tady se bavíme nejméně o tisících jelenů, ne-li ještě o řád větším počtu.

„Ani nevidíte, kde končí,” komentuje trefně situaci řidič, který video pořídil. Zabírá stádo na obě strany, kam jen dohlédne, a nekončí nikde. Působí to jako absurdní záběry stvořené AI, kde si s nějakým mužem místo jedné samice pohrává celý harém, jenže je to realita. Stejně tak je realitou to jediné, co řidiči v takové situaci mohou dělat - čekat, čekat a čekat, než tahle nekonečná šňůra přece jen skončí.

Kdyby vás zajímalo, proč vůbec jeleni v takovém kvantu mění působiště, podle informovaných míří na horské pastviny, kde v chladném počasí najdou potravu snáz než v nížinách. Nebudu se tvářit, že o tom něco vím, jedním jsem si ale jistý - pohled na tuhle scenérii bere dech a snad by mi ani nevadilo si chvíli na silnici počkat a tohle sledovat na vlastní oči. Podívejte se na to sami.


Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců jelenů. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici - 1 - Jeleni migrace Jamal 2025 ilu 01
Podobnou „partičku” jelenů snadno uvidíte i u nás, hotovou „skupinu Jelen” ze záběrů níže opravdu ne... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: readovkanews@Telegram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.