Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců jelenů. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici

Petr Miler
včera | Petr Miler
Vypadá to jako video od AI, ale je to realita trochu divočejší přírody, než na jakou jsme u nás zvyklí. Ani tady není problém na silnici potkat podobnou zvěř, pět jelenů ale bude hodně. V tomto případě může být i odhad v tisících skromný, je to vážně nekonečné stádo.
Pokud patříte mezi řidiče už nějaký čas a skutečně pravidelně řídíte, se zvířaty jste se na silnici snad museli potkat. V lepším případě šlo jen o zvíře stojící poblíž cesty, v tom horším vám i cestu zkřížilo. Nemuselo hned dojít na nejhorší - mohlo stihnout přejít včas, mohlo stačit, že jste přibrzdili nebo si v praxi vyzkoušeli losí test. Popř. jste i zcela zastavili a počkali si, až třeba celá jelení rodinka přejde cestu. A i když zrovna toto zní skoro romanticky, nebývají to příjemné zkušenosti. Přesto se obvykle ani zdaleka neblíží tomu, co můžete vidět na přiloženém videu.
Panují debaty o tom, kde bylo pořízeno - podle jednoho telegramového kanálu jde o Kamčatku, jiní mluví o Jamalu. Tak či onak jde divočinu nejsevernějších částí Ruska, kde touto dobou dochází k migraci obrovských stád jelenů. Tak jsou jich desítky, stovky? I ten nejodvážnější odhad zde bude zaostávat za realitou, neboť tady se bavíme nejméně o tisících jelenů, ne-li ještě o řád větším počtu.
„Ani nevidíte, kde končí,” komentuje trefně situaci řidič, který video pořídil. Zabírá stádo na obě strany, kam jen dohlédne, a nekončí nikde. Působí to jako absurdní záběry stvořené AI, kde si s nějakým mužem místo jedné samice pohrává celý harém, jenže je to realita. Stejně tak je realitou to jediné, co řidiči v takové situaci mohou dělat - čekat, čekat a čekat, než tahle nekonečná šňůra přece jen skončí.
Kdyby vás zajímalo, proč vůbec jeleni v takovém kvantu mění působiště, podle informovaných míří na horské pastviny, kde v chladném počasí najdou potravu snáz než v nížinách. Nebudu se tvářit, že o tom něco vím, jedním jsem si ale jistý - pohled na tuhle scenérii bere dech a snad by mi ani nevadilo si chvíli na silnici počkat a tohle sledovat na vlastní oči. Podívejte se na to sami.
Podobnou „partičku” jelenů snadno uvidíte i u nás, hotovou „skupinu Jelen” ze záběrů níže opravdu ne... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain
Zdroj: readovkanews@Telegram
