Řidič nejlepší Toyoty posledních let špatně přeřadil, motor to měl po chvíli spočítané

/ Foto: Toyota

Chyba při řazení se stane, málokdo ji ale dotáhne až tak daleko, aby pustil spojku se zařazeným příliš nízkým kvaltem. Tomuto řidiči se to „podařilo” a byť motor nevypověděl službu okamžitě, nakonec se odporoučel.

Toyota Yaris GR je jednoznačně nejvřeleji přijatým modelem značky posledních let. Duchovní následovník sportovních modelů odvozených od rallyových speciálů značky si získal obdiv i největší hvězdy současného Top Gearu, natož pak od řady jiných. Majitelé malého hot hatche s pohonem všech kol svá auta obvykle nešetří a platí to i o Robertu Mitchellovi z nürburské půjčovny Apex, který se právě Yaris GR rozhodl prohnat po tamním legendárním okruhu, Severní smyčce Nürburgringu. A úplně dobře to nedopadlo

Prcek s přeplňovanou jedna-pětkou s 261 koňmi výkonu je překvapivě rychlým strojem, na stovku akceleruje za 5,5 sekundy a rozjede se až na 230 km/h, pokud ovšem řidič pohonnou jednotku nezničí. Přesně to se bohužel Robertovi „podařilo”, neboť v zápalu boje s nejnáročnějším závodním okruhem světa omylem posunul řadicí páku z pátého rychlostního stupně na druhý místo čtvrtého. To se čas od času stane, ovšem většinou si to šofér uvědomí včas a nepustí spojku, takže se nic hrozného nestane. Tady došlo i na to, což se nakonec stalo motoru osudným.

Když se totiž něco takového stane, motor už se neroztáčí sám svými vlastními mechanismy, do otáček jej ženou hnaná kola vozu a jeho setrvačnost. K ničemu je tak v tu chvíli i elektronický omezovač, motor je fyzicky hnán do vysokých otáček, na které není stavěný. Obvykle se tzv. „potká”, tedy dojde ke kontaktu ventilů a pístů, což jednotku pro danou chvíli nenávratně zničí. Na to zde nedošlo hned, motor Toyoty zjevně nedá kůži lacino. Auto tak prý ještě chvíli fungovalo, po pár dalších kolech ale motor ztratil výkon a vůz nakonec nebyl schopen ani dokončit celý okruh.

Co se přesně stalo, není zatím jasné, Robert ale podezírá zničený ventil či ventily na jednom z válců, což je nanejvýš pravděpodobné, popř. další součásti rozvoru. Za takového stavu motor pochopitelně nemůže pracovat - pokud nedošlo k dalšímu poškození vinou nedokonalého spalování, může být oprava ještě relativně snadnou záležitostí, minimálně desítky tisíc ale bude stát určitě. A vzhledem k řidičské chybě nebude možné uplatnit záruku výrobce, majitel bude muset vše zaplatit z vlastních peněz.

Pokud by vás zajímal celý příběh, nechte si jej popsat přímo od Roberta níže. A kdybyste chtěli vidět, jak taková destrukce motoru probíhá, podívejte se na starší záběry zachycující právě to - tehdy šlo o zařazení dvojky ve 150 km/h, tedy něco podobného, jako tentokrát.

Jedna drobná chyba při řazení a motor Toyoty Yaris GR Roberta Mitchella to měl spočítané. Zatím není jasné, jak náročné bude vrátit jej zpět do formy. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Robert Mitchell@Youtube

