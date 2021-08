Řidič nového Ferrari zkusil projet úzkou uličkou města, nemohl beztrestně vpřed ani vzad před 5 hodinami | Petr Miler

To, že nějaké auto nese jméno určitého města, ještě neznamená, že se do podobného prostředí také hodí. Poněkud bolestivě se o tom přesvědčil řidič nového Ferrari Roma.

Všechny cesty vedou do Říma, říká se. Leckdo by si mohl pomyslet, že zvlášť při jízdě ve Ferrari Roma bude nemožné pravdivost tohoto úsloví nepotvrdit, jeden z jeho majitelů ale může nově stvrdit pravý opak. Nevíme s jistotou, že se zrovna proháněl uličkami Říma, v podobně vypadajícím centru některé z italských metropolí se ale zjevně pohyboval. A cesta, kterou zvolil, jej nedovedla doslova nikam.

I když Roma vypadá jako subtilní auto a sám výrobce jej svého času prezentoval za pomocí fotek pořízených v typických italských uličkách, do takového prostředí se opravdu nehodí. S šířkou 1 974 mm a délkou 4 656 mm je to docela velké auto, které překonává i některé sportovní modely s motorem uprostřed, navíc naživo působí docela bachratě. Jeho řidič ale evidentně podlehl vizuálnímu dojmu a dostal se s ním až do místa, kterému Američané říkají „point of no return”. A je možné, že se v něm nachází doteď.

Žerty stranou, řidič se vydal do příliš úzké uličky a neodhadl skutečnou šířku vozu. Kdyby to zjistil včas, mohl ještě vycouvat, dostal se ale tak daleko, že nebylo možné projet bez kontaktu se zdmi okolo ani vpřed, ani vzad. Kolemjdoucí se snažili pomoci a ukázat mu, kolik má místa na té či oné straně, už z pohledu kamery je ale zjevné, že „nula” byla zřejmě ta nejsprávnější informace. Auto bylo v podstatě napasováno mezi zdmi se sklopenými zrcátky.

Je jasné, že vůz si z této eskapády odnesl pár škrábanců, ať už nakonec majitel vyjel z místa cestou vpřed nebo vzad. Nepříjemné by to bylo vždy, u Ferrari půjde dozajista o opravu za stovky tisíc Kč, pod 100 tisíc neopravují u této značky snad žádné poškození. Doufejme, že má dotyčný alespoň stejně dobré pojištění, jako má auto, pro příště bude lepší věřit spíše slovům: „Dvakrát měř, jednou řež!” než těm o cestách a Římu...

Ferrari Roma se může zdát už podle oficiálních fotek stvořené pro pohyb centrem Říma, ale není tomu tak, jak ukáže i video níže. Ilustrační foto: Ferrari

