Řidič „ošálil" systém udržování v pruhu láhví, vlezl si dozadu za zvuku písně „právě jsem zemřel v tvém náručí"

/ Foto: Škoda Auto

Vaši víru v elementární inteligenci kohokoli s řidičským průkazem nutně ohrozí toto video. Řidič se vzdal kontroly na vozem a opájel se tím, jak „řídí” samo, dokud nenabouralo.

Na podobné příběhy už jsme zvyklí od majitelů Tesel, kteří s železnou pravděpodobností přeceňují schopnosti tzv. Autopilotu či podobně nevhodně pojmenovaného Plného autonomního řízení. Oba systémy „umí něco odřídit”, jde ale jen o jízdní asistenty, řídit musíte vy. V takovém případě mohou být i dobrým sluhou, jakmile jim ale svěříte kontrolu nad vozem, nutně se dříve nebo později stanou zlým pánem.

Velmi podobné řešení jako Autopilot ale dnes nabízí kde kdo - pokud si koupíte vůz s adaptivním tempomatem a systémem udržování jízdního pruhu, máte skoro totéž. Tato řešení dokáží fakticky řídit klidně stovky kilometrů v kuse, chce to akorát přehlednou dálnici a být za volantem. Jinak systém pozná, že neřídíte a sám se vypne.

Ovšem, on nějak musí poznat, že za volantem jste a čidla obsazení sedadla, zapnutého pásu či podobné „vjemy” k tomu nepoužívá. Orientuje se obvykle podle toho, zda někdo „tahá volant”, což se ale dá docela snadno simulovat - třeba plastovou láhví s tekutinou upevněnou tak, aby díky gravitaci navozovala tlak vyvíjený na volant. Přesně toho využil řidič Citroënu na videu níže.

Za jízdy noční dálnicí tak „vrazil do volantu” láhev a přesedl si dozadu. Vše natáčel, a tak můžeme slyšet jeho hlasitý smích, jak auto převezl a chlubí se tím, že má vůz s autonomním řízením. Dokud ovšem nepřišel odbočovací pruh, který auto desorientoval, to vyjelo ze silnice a převrátilo se. Že u toho hrála z rádia ikonická píseň Cutting Crew pojmenovaná I Just Died In Your Arms Tonight, česky Právě jsem zemřel v tvém náručí, je tragikomickou ironií osudu.

Ex-řidič ale naštěstí přežil, i když je otázkou, jak moc velké štěstí je to pro zbytek společnosti. Toto je skutečně projev vrcholné imbecility a naprosto zbytečná nehoda. Auta prostě dnes sama řídit neumí. Tečka. A láhev jim v tom opravdu nepomůže.

Systémy aktivního udržování jízdy v pruzích dnes mají i úplně obyčejná auta, třeba i Škody. Mohou pomoci, svěřovat jim svůj život je ale něco naprosto šíleného. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.