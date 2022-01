Řidič osobního auta zkusil na dálnici vybrzdit kamion, karma ho dostihla v řádu sekund před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Těžko si představit hloupější projev silniční agresivity, než je vybrzďování. Tuplem pak, když se o něco takového někdo pokouší s nesrovnatelně menším a lehčím vozem, který si tím může leda zničit. Tady ale na nehodu nedošlo, řidič přehlédl dvojici policistů za ním.

Zmiňovali jsme to mnohokrát a můžeme to jen zopakovat - vybrzďovat jiné auto může na silnici jen hlupák. A pouze někoho s opravdu vážným nedostatkem intelektu může napadnout provést tuhle věc s osobním autem kamionu. Přesto se i takové případy dějí a nezřídka končí nehodami, po nichž si kamioňák přeleští nárazník a může jet dál, zatímco osobní auto je více nebo méně zničené. Kdo by to byl čekal...

Ani tyto případy ale některé zuřivce nepoučily, jak můžete spatřit na videu níže. Netušíme pochopitelně, co se dělo před tím a co k této konfrontaci vedlo - velmi pochybujeme o tom, že by šofér kamionu byl beránek, kterého se někdo jen tak z plezíru rozhodl týrat. Ovšem jakákoli jiná akce předcházející viděnému neospravedlňuje vybrzďování, to jednoduše neospravedlňuje nic.

Tento případ je ale specifický tím, co se dělo záhy. Na videu vidíme, jak se řidič Fordu Mondeo třetí generace „nasune” před kamion a potrápí jej zjevně úmyslnou decelerací. Zda zabrzdí brzdami, si nejsme jisti, brzdová světla v akci nevidíme, ale i kdyby šlo jen o brzdění motorem, efekt je stejný. Šofér osobáku v tu chvíli vystrčí ruku z okna a začne gestikulovat, v řádu jednotek sekund se ale vedle něj zjeví dvojice policistů na motorkách a dotyčný už ví, že je zle.

Vybrzďování zanechá a chvíli se pokouší přes okno komunikovat s policií, je ale jasné, že jeho další cesta vede mimo dálnici za doprovodu dvou blikajících motorek, nepřekvapivě k potěše osádky kamionu. Co se dělo pak, nevíme, nejspíše to skončilo pokutou, tušíme ale - nebo v to aspoň doufáme -, že po této zkušenosti si nejen při činu dopadený další podobné naschvály odpustí.

Zdroj: Dashcam Driving Daily@Youtube

Petr Miler

