Řidič ostrého Audi totálně nezvládl použití systému launch control, skoro rozválcoval kamaráda

/ Foto: Audi

Když chcete něco předvádět v autě s 600 koňmi pod kapotou, měli byste si být zatraceně dobře jisti tím, že víte, co děláte. Řidič z tohoto videa o tom evidentně neměl šajn a jeho kamarád také ne. Asi došli k závěru, že písmeno R na voliči převodovky znamená Race.

Systém elektronicky řízeného startu, pro který se i u nás vžilo anglické označení launch control (LC), umožňuje autům bez velkého snažení řidiče přenést při rozjezdu z místa maximum dostupného výkonu na silnici. Elektronika si zkrátka pohlídá všechny systémy, aby kola ani zbytečně neprokluzovala, ani nebyla nevyužita špetka dostupného výkonu. Výsledkem je rychlý start, který lidský řidič nedokáže napodobit - už třeba proto, že volantem, pedály či řadicí pákou stěží určíte, na které z hnaných kol má výkon mířit více a na které méně.

Některé automobilky mají nastavenou aktivaci LC pouhým sešlápnutím brzdy a plynu současně (u automatických převodovek), další výrobci nutí projít více či méně složitým spouštěcím procesem. Tak či onak se k aktivaci dá dostat a v některých řidičích budí tento systém dojem, že s elektronikou za zády se auto samo postará o vše a oni nemusí nic dělat vůbec nic. To je ale mýlka, klíčové základní impulsy má pořád v rukou člověk.

Tvrdě se o tom přesvědčil řidič, na jehož neuvěřitelně zpackané použití LC se dnes podíváme. Dotyčný osedlal současné Audi RS7, které je skutečně téměř „blbuvzdorným” autem, spustit v něm řízení ostrého startu a ovládnout ho nevyžaduje skoro nic. Pár věcí to ale přece jen je - je přinejmenším nezbytné zvolit správný jízdní režim, v tomto případě S. A to se dotyčnému nepodařilo.

Kdyby byl zvolil D, ještě nejde o nic tak strašného, LC se jen nespustí, on ale zvolil R. R jako Race? Kdo ví, každopádně je to zpátečka a přidáme-li si k tomu, že ostrý start za ním natáčel kamarád s kamerou... Kdokoli si včas mohl všimnout, že něco nehraje, ani v R se LC nespustí, navíc natáčející musel vidět bílá světla zpětného chodu. Přesto byl pokus takto dokonán a kameraman sražen. Naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, muž s kamerou se dokonce všemu směje, hrdost řidiče ale utrpěla zcela nesporně. Podívejte se na to sami níže...

Audi RS7 je zbraň na kolech, podle toho je třeba s ní zacházet. Na videu níže uvidíte pravý opak... Foto: Audi

Zdroj: carstodayntomorrow@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.