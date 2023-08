Řidič Rolls-Roycu prchal před policí při asi nejelegantnější honičce dějin, nakonec zmizel v centru města před 5 hodinami | Petr Miler

Nechceme podobné jednání jakkoli adorovat, je ale třeba říci, že něco takového se opravdu nevidí. Však jak pravděpodobné je, že někdo ukradne aktuální Rolls-Royce? Že se v něm vydá na úprk před policií? A že si při tom bude počínat zručně a nakonec přes přítomnost několika vrtulníků zmizí?

Z policejních honiček se pro Američany stal zvláštní druh zábavy. Asi nenajdeme jinou zemi světa, kde by policejní stanice byly připravené vyslat do vzduchu vlastní vrtulníky, aby podobné honičky přenášely i s komentářem experta živě ve svém vysílání. V USA se přesně tohle děje s železnou pravidelností, a tak na videu níže můžete vidět záznam takového přenosu stanice ABC7 z ulic Los Angeles.

Je věru nevšední už proto, jaké auto je v něm v hlavní roli. Jde o aktuální Rolls-Royce Phantom, který byl podle dostupných informací odcizen jeho právoplatnému majiteli. Zloděj vozu si ale neuvědomil - anebo nebyl schopen systém řádně deaktivovat -, že auto je permanentně připojené k internetu a majitel může soustavně sledovat jeho polohu. Krádež tedy ohlásil policii i s místem výskytu vozu a show mohla začít.

Původně alarmovaná dálniční policie auto zjevně nezastavila, a tak se honička přesunula do ulic L.A., kde ji můžeme sledovat z vrtulníku zmíněné ABC7 i s aktuální rychlostí auta v mílích za hodinu. A je pozoruhodná sama o sobě - zloděj si je zjevně vědom, že po něm policie jde, a tak s výkonnou britskou velrybou korzuje ulicemi města ve vysoké rychlosti, současně ale s elegancí tomuto vozu vlastní. Je třeba říci, že zloděj umí řídit, ovládat tento vůz takovým způsobem v takových podmínkách chce víc než jen štěstí, jakkoli ani to mu v některých momentech nechybí.

Člověk by čekal, že podobná honička v centru musí už vzhledem ke kapacitám losangeleské policie (Rolls sleduje několik vrtulníků a hromada policejních aut) skončit pro podezřelého nutně špatně, ale nestalo se. Ten byl nejen zručný, ale i dostatečně protřelý na to, aby věděl, že největší nebezpečí na něj číhá ve vzduchu, a tak v momentě, kdy se s autem dostal do jakéhosi podjezdu, vůz opustil a ztratil se neznámo kam. Po dotyčném policie dosud marně pátrá, podívejte se ale na vše podstatné níže sami.

Rolls-Royce Phantom se do honiček s policií hodí asi jako žralok do pokojového akvária, zloděj podobného auta v USA s ním ale dokázal úspěšně zmizet i v centru města. Ilustrační foto: Rolls-Royce

Zdroj: Jalopnik

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.