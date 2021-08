Řidič rozjel 60tunový jeřáb s dieselem 15,0 naplno na Autobahnu, všichni museli z cesty před 2 hodinami | Petr Miler

60tunové auto, to už je opravdu monstrum, 15litrový diesel pod kapotou s výkonem až 727 koní ale též. Klidit se ale přesto museli jen ti, které tento kolos dokázal dojet. A těch zase nebylo tak moc.

Pokud jde o videa z německých dálnic, obvykle na nich vídáme řádit nejnovější superauta v rychlostech přes 300 km/h. Máme pocit, že to stěží kdy omrzí, pokud se vám ale přece jen zajídá sledovat v akci právě takové stroje, existují i lidé, kteří na Autobahny vytahují docela jiné vozy. Třeba 20 let staré Audi i s rozbitým neobvyklým motorem nebo legendární VW Passat B5 1,9 TDI s 275 tisíci km.

Jde o nadšence stojícího za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, kterému se tentokrát dostalo do rukou něco ještě pikantnějšího. Jde o skutečně extrémní stroj svého druhu, mobilní jeřáb Tadano ATF 220 G-5. Číslo 220 v jeho označení znamená limitní hmotnost objektu, který může přesouvat, tedy 220 tun, ani samo auto ale není zrovna lehké. Váží neskutečných 60 tun, násobně více než většina naložených náklaďáků.

Aby si s touto hmotností poradil, má v útrobách podobně extrémní pohon - turbodiesel o objemu 15 litrů, který dává až 727 koní výkonu. V osobním autě by to stačilo na supersport, tady... no podívejte se. Tadano se nejprve prožene městem a okreskami, kde se zdá být pozoruhodně lehce ovladatelné, pak dojde i na německou dálnici.

Pochopitelně nečekejte žádný uragán, pro tohle takový vůz nebyl stvořen, přesto je vidět, že když už na dálnici někoho dojede, klidí se raději z cesty - před 60tunovým kolosem jsme si všichni rovni. Vzhledem k tomu, že maximální rychlost dosáhne něco mezi 90 a 100 km/h, většina aut projíždí okolo rychleji, i tak je po všech těch „dálničních závodech” podivně uspokojivý pohled. Dopřejte si jej níže, něco takového se v podobné akci často nevídá.

Tadano ATF 220 G-5 není žádné ořezávátko od pohledu ani při své typičtější práci a při přesunu po německé dálnici budí respekt též. Ilustrační foto: Tadano

