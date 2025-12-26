Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
Petr Miler
před 7 hodinami | Petr Miler
Jestli vás tohle nevezme u srdce, jste mrtví, nebo nejste automobiloví fandové. Tomuhle autu nechybí nic - má výkon, zvuk i rychlost a s motorem bez turba nepostrádá ani charakter a přímočarou ovladatelnost. Co víc si přát? Snad jen mít ho doma.
Bývaly časy, kdy i Ferrari mohlo pomýšlet na titul nejrychlejšího silničního auta planety. Jenže to bylo v době, kdy „stačilo udělat” vůz jako Ferrari F40 s výkonem okolo 480 koní. Dnes si můžete podobně početné stádo relativně levně pořídit v upraveném kompaktu od Audi, Mercedesu nebo klidně i VW, pokud Golfu R trochu víc pocucháte fazónu. A ačkoli s ním dozajista nedostanete moderní obdobu F40, naznačuje to cosi o tom, že aktuální špička je úplně jinde.
O titul největšího silničního rychlíka planety se v posledních letech utkávají extrémní stroje od SSC, Hennessey, Bugatti nebo Koenigseggu s výkony v řádu tisíců koní, nejrychlejší Ferrari musí zůstat víc při zemi. Nejinak tomu bylo v roce 2012, kdy se světu představil model F12 Berlinetta coby tehdy nejrychlejší silniční Ferrari historie. Je to už slušná řádka let, přesto to ani dnes neznamená, že by šlo pomalý, natož pak nezajímavý stroj. Opak platil tehdy a platí stále.
S výkonem 740 koní minimálně v případě maximální rychlosti snadno překoná i někdejší F40 a jak budete moci spatřit na přiloženém videu, i v případě akcelerace je to pořád letadlo, které nelétá. O snímek se postarali lidé z AutoTopNL a v běžném, třebaže mírném provozu se s vozem opakovaně dostali až k rychlostem blížícím se 330 km/h. Pokud správně vidíme, maximem je 326 km/h, auto by ale jelo i dál - víc jak 340 km/h by nemuselo být problémem.
Zvukový projev je kapitola sama pro sebe - už tovární soundtrack je dechberoucí, tady je ještě umocněn i částmi výfukového systému od iPE. Tohle auto je radost už poslouchat, zní jako staré ef-jedničky. Turba mají své výhody, jistě, ale tolik radosti jen skrze ušní bubínky vám žádné auto s přeplňovaným motorem nikdy nenavodí.
Podívejte se na to sami a kochejte se, s modelem F12 už je z hlediska výroby a prodeje nových kusů dávno konec. Byť to nakonec pořád neznamená konec motorů V12 bez turba v nabídce, jak se chvíli zdálo. Přesto F12 zůstane v historických análech zapsána jako jeden z posledních opravdu velkosériových vozů značky, kterému byl tento tradiční pohon Ferrari dopřán bez řady dalších, podle nás zbytečných tlumení.
Ferrari F12 Berlinetta asi nikdy nezevšední, zvláště ne, když jde pořád o vůz poháněný motorem V12 bez turba. Nejenže skvěle zní, což tu jen umocňuje upravený výfuk, přes víc jak 10 let na krku i dnešní optikou parádně jede. Vše můžete vidět a slyšet níže. Ilustrační foto: Ferrari
Zdroj: AutoTopNL@Youtube
