před 7 hodinami | Petr Miler

Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc

Foto: Politie Basisteam Haarlemmerweg, CC0 Public Domain

A pikantní je, o jaký vůz jde, protože pokud byste čekali nějaký starý vrak, mýlili byste se. Aspoň řidič nemůže říci, že policie jeho přístup neocenila, protože něco takového se v provozu opravdu nevídá.

Formule 1 už možná není, co bývala, zvlášť se současným bizarním hybridním pohonem, který musíte na dlouhých rovinkách nabíjet na jeden z nižších převodových stupňů místo toho, abyste útočili na dosažení co nejvyšší rychlosti těsně před ostrým brzděním. Ale co naplat, je to pořád F1, magická modla světa motoristického sportu, které se i řidiči silničních aut občas chtějí tak či onak přiblížit.

V lepším případě to bývá nějakou tou výjimečnou technikou, v horším barvami slavných týmů, v nejhorším nějakým nesmyslným nefunkčním tuningem, který auto činí jen horším. Dlouho jsme si mysleli, že to je dno, jeden nizozemský řidič nás ale tento týden vyvedl z omylu, když na silnici vyrazil na... No na pneumatikách, které můžete vidět na fotkách okolo.

K závodním monopostům nejvyšší kategorie tradičně patří hladké pneumatiky s maximální možnou styčnou plochou a adekvátním vzorkem. Pro běžný provoz si takové pneu koupit nemůžete, nebyly by legální, aspoň nějaké „díry” v nich být musí. Ale můžete si je vyrobit, že? Prostě hoblujete, hoblujete, hoblujete a... žblruch.

Přesně to musel dělat hlavní hrdina tohoto příběhu, a to hodně dlouho. Však se na jeho obutí podívejte, to jsou skutečně skoro dokonalé slicky vyrobené z obyčejných gum. Poslední zbytky vzorku zůstaly na vnější straně obutí, to je trochu škoda, jako kompenzace ale přichází holba až na kord na vnitřní straně. Tohle je pneu na samotné hranici „prohoblování” naskrz, na tom se opravdu nedá rozumně jezdit.

Někteří možná namítnou, že vzorek je vám na suchu k ničemu, takže proč ne? Obecně souhlasíme, problém je v tom, že silniční pneu po ztrátě svrchní části nemají ve „spodnějších patrech” stejnou směs, takže moc nedrží. K tomu je tu koukající kord. A sucho zjevně nebylo, tohle byl prostě nerozum.

Policie, která vše nafotila, si všimla a tento pokus napodobit obutí z ef-jedniček vážně neocenila. Tedy vlastně ano, za 190 Eur (skoro 5 tisíc Kč) a zákaz další jízdy s takovým autem, dokud nedojde k nápravě. Pikantní navíc je, že tohle obutí nebylo na žádném starém vraku, ale aktuálním Mercedesu třídy A generace W177. Tady někdo vážně chtěl být jako George Russell.


Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc - 1 - Domaci slicky Mercedes A W177 volne 01Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc - 2 - Domaci slicky Mercedes A W177 volne 02
Je to s podivem, ale s tímto někdo vyrazil na silnici za deštivého rána. Foto: Politie Basisteam Haarlemmerweg, CC0 Public Domain

Zdroj: Politie Basisteam Haarlemmerweg

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.