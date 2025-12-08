Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku

Tady se to dotyčnému vážně nesešlo. A upřímně řečeno musel být velmi naivní, pokud si myslel, že mu to projde. Policii mohlo chvíli trvat, než si všimla, „dobráci” okolo něj ho ale stejně natočili při činu prakticky okamžitě.

před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: NSW Police Force, Traffic and Highway Patrol Command, C00 Public Domain

Tady se to dotyčnému vážně nesešlo. A upřímně řečeno musel být velmi naivní, pokud si myslel, že mu to projde. Policii mohlo chvíli trvat, než si všimla, „dobráci” okolo něj ho ale stejně natočili při činu prakticky okamžitě.

Nebudeme vám vyčítat, pokud žijete v přesvědčení, že registrační značky aut - navíc v té podobě, v jaké jsou používány - jsou primárně nástrojem dohledu státu nad námi řidiči. A přeneseně i prostředkem k dodatečnému zdanění jejich používání. Leckomu to nemusí být milé a může vymýšlet cesty, jak si zachovat anonymitu, způsob použitý řidičem auta na fotkách a videu níže ale za moudrý označit nelze.

Dotyčný si svůj Lexus GS osadil rámečkem registrační značky, který před samotnou „SPZ” umí s pomocí dálkového ovládání natáhnout jakousi oponu, kterou stejným způsobem po chvíli zase vytáhne. Trik jako z bondovek není nový a dotyčný jej podle všeho používal k tomu, aby se vyhnul placení mýta skrze automatické elektronické systémy. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale jistě si dovedeme představit větší zločiny. Třeba způsob vyladění jeho auta, ale o tom až za chvíli.

Nevíme, jak dlouho tento systém s úspěchem používal, ale tušíme, že dlouho to nebylo. Není problém jej použít někde na opuštěné dálnici ve tři ráno, ale v hustém městském provozu ve dne? Dá se čekat, že si toho někdo všimne. A i kdyby to policie nebyla, stejně musíte počítat s opletačkami s úřady. Navíc v tomto případě jsme v Austrálii, kde používají docela malé registrační značky, ovšem rámeček snad z čínského e-shopu byl stvořen pro docela jinou velikost tabulky. Bylo to tedy velmi nápadné a krátce po někom, kdo natočil video níže, si všimla i policie. A měla snadnou práci.

Ačkoli se řidič vymlouval na různé nesmysly, bylo jasné, co na autě má a proč. A tak mu to bylo zabaveno, dostal 9 trestných bodů, blíže neupřesněnou pokutu a bez podložek na autě může chvíli přemýšlet, proč ho tak zprznil. Podívejte se na ten nekvalitní wrap jdoucí přes parkovací čidla i místo pro našroubování tažného oka, podívejte se na ten nelakovaný spojler, falešnou nálepku verze F, sedřené spodní partie předního nárazníku a další nechutnosti. Majitel má nominaci na Fušera roku v kapse, s čímž jde nakonec ruku v ruce i jeho způsob instalace „bondovské” podložky. Kdo si sakra nekoupí aspoň správnou velikost, aby na všechny strany nezářilo, co má na autě?


Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku - 1 - Ridic system na skryvani znacky volne 01Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku - 2 - Ridic system na skryvani znacky volne 02Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku - 3 - Ridic system na skryvani znacky volne 03Řidič si zkoušel hrát na Jamese Bonda trikem se značkou, místo potlesku sklidil pokutu, trestné body a nominaci v anketě Fušer roku - 4 - Ridic system na skryvani znacky volne 04
Nepřejeme nikomu nic zlého, ale tento člověk si vážně koledoval... Foto: NSW Police Force, Traffic and Highway Patrol Command, C00 Public Domain

Zdroje: NSW Police Force, Traffic and Highway Patrol Command, Dash Cam Owners Australia

Petr Miler

