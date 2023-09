Řidič si zkusil dát na motorku „nejmenší registrační značku na světě”, policie to neocenila před 4 hodinami | Petr Miler

Budete se divit, ale na světě existují země, které dovolují řidičům dát si jinak státem schválenou „espézetku” na auto či motorku v libovolné přiměřené formě. Značka o velikosti otisku lidského prvku ale mezi takové očividně nepatří.

Nenechte se mýlit, jediným podstatným smyslem registračních značek aut, motorek a dalších dopravních prostředků je dohled státu nad jeho obyvateli. Někteří budou s vážností tvrdit, že jde o prostředek boje se zloději aut, ale to je nesmysl. Nebudeme říkat, že to je pro zloděje nulová překážka, je to ale ta nejmenší z komplikací, jakou si dokážeme představit. Tuto identifikaci lze snadno pozměnit a pokud například před krádeží vozu odcizíte značky z jiného, ideálně nepříliš používaného auta stejného typu a barvy, proplujete i záplavou automatických systémů identifikujících kradené vozy bez povšimnutí.

Auta jinak mají svá VIN, světově unikátní identifikátory, které pro tento účel poslouží mnohem lépe, nejsou ale vidět zdálky. „Erzetky” či postaru „espézetky” jsou tu prostě hlavně proto, aby vám stát mohl snáze dávat pokuty, kasírovat mýta, lépe vás danit či z jiného důvodu sledoval pohyb právoplatného majitele nebo uživatele. Neříkáme to s nijak negativním nádechem a neříkáme, že to nemá své pozitivní aspekty, bylo by ale nemístné se tvářit, že realita je jiná. A tak se ani nedivíme svobodomyslným občanům, že se své identifikovatelnosti touto cestou snaží zamezit. Protože jen anonymita je skutečnou zárukou svobody.

Běžně v tomto případě nemáte moc šancí, jak identifikovatelnosti zabránit. Nemít na autě značku, popř. ji mít zakrytou či jinak pozměněnou je u nás pomalu hrdelním zločinem, za který vám zakážou řídit. Tedy dají tvrdší trest než třeba za způsobenou dopravní nehodu, na čemž je vidět, jak moc státu na vaší „deanonymizaci” záleží. Kupodivu ale stále existují místa, kde na autě stačí mít registrační značku jen jednu či je dokonce s benevolencí přistupováno k jejímu ztvárnění.

Světe div se, v takové Malajsii si legálně můžete značku udělat tak, aby vám dobře pasovala na vaše auto či motorku. Třeba u nás vám bude policie velmi vyčítat, pokud si na supersport, na který nelze ideálně přidělat, dáte dopředu nálepku obdobné velikosti. Je to fér, je to čitelné, kde je problém? V Malajsii nikde, ale toto ustanovení má pochopitelně své limity přesně v tom, co jsme zmínili, musí jít o férové a čitelné ztvárnění. Jeden z tamních majitelů motocyklu byl kreativní až příliš.

Malajsijská policie zveřejnila fotografie toho, čemu se začalo říkat „nejmenší registrační značka na světě”. Její přesná podoba byla policií rozostřena, z fotek je ale patrné, že celá značka nebyla větší než otisk lidského prstu. Něco takového může být ve své celistvosti dobře čitelné jen stěží a právě to je nepřijatelné. Policie neprozradila, jaký trest řidič za nevhodně upravenou SPZ dostal, sama na věc ale hledí alespoň bez špetky humoru. To my jsme spíše na straně diskutujících na sociálních sítí, kteří to s humorem berou - jeden z nich značku označil za takovou, kterou přečte jen taťka Šmoula. Možná je načase ho zaměstnat u policie...

