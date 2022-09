Řidič tahače s cisternou nepochopitelně zastavil v pravém pruhu dálnice, další kamion do něj vlétl v plné rychlosti před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Scania

Zastavit v jízdním pruhu dálnice je jednou z nejhloupějších věcí, které lze v autě udělat. A pokud bychom ji od někoho čekali, pak rozhodně ne od profesionálního řidiče. Přesně to se tu ale stalo. A tragicky to neskončilo jen díky obrovskému štěstí.

Možná si ještě vzpomenete na u nás svého času mocně medializovaný případ slovenského řidiče Fabie, který přejel sjezd z dálnice a nenapadlo ho nic lepšího, než se otočit přímo v následujícím tunelu. Hloupý manévr tehdy nenechal v klidu skoro nikoho, lidé se směrem k tomuto šoférovi vyjadřovali velmi nevybíravě. Shodou okolností se slovenský případ obešel bez nehody, ten zachycený níže už nikoli. A odehrál se též poblíž, na dálnici u polské Dabrowicy nedaleko Lublinu.

Je o to více pobuřující, že o celý následující chaos se postaral profesionální řidič kamionu, navíc tahače s cisternou, který musí sakramentsky dobře vědět, že zastavit v jízdním pruhu dálnice je něco jako smrtelný hřích. Donutit jej k tomu vážné okolnosti, dá se to chápat, tento šofér ale též jen sjezd z dálnice, na který měl původně namířeno. Je to samozřejmě k naštvání, člověk mnohdy musí ujet desítky kilometrů navíc, aby mohl vzít až ten další, ale nedá se nic dělat, je to jediná rozumná cesta.

Tento kamioňák na to nedbal a byť se na dálnici neotočil (asi by to ani technicky nešlo...), nenapadlo ho nic lepšího, než na poslední chvíli zabrzdit, zastavit v pravém jízdním pruhu a ke sjezdu se vrátit. Ani se ale nestačil rozjet a bylo po všem. Za ním totiž jel jeho kolega s jiným kamionem, který řídil tak jako snad většina řidičů těchto vozů - v polospánku. Jinak si nelze vysvětlit, proč na stojící kamion absolutně nereagoval, výhled podle všeho měl dobrý.

Druhý „truck” se tak v plné rychlosti doslova rozmázl o stojící cisternu, jejíž deformační schopnosti se tradičně blíží nule. Je zázrak, že řidič druhého kamionu přežil jen s lehčími zraněními, vypadá to tragičtěji. To ale pořád nebylo vše, k nehodě přijel ještě třetí kamion, jehož řidič už pozor dával a do sebe vpasovanému duu před ním se dokázal bravurně vyhnout.

Podívejte se na to sami a mějte prosím na paměti, že zastavovat, otáčet se nebo couvat na dálnici je mimořádně nebezpečné za všech okolností a zakázané to není náhodou. Že někdo mine sjezd, to se stane a už jsme viděli pár řidičů se k němu vracet - obvykle zastavením v odstavném pruhu a couváním v něm. Ani to nelze v žádném případě doporučit, ale je to aspoň relativně rozumné. Věřit, že dobře dopadne zastavení v jízdním pruhu rychlostní komunikace, je prostě hloupé. Přiložený případ je snad dostatečně odstrašující, aby se jej někdo pokusil opakovat.

Zastavit uprostřed jízdního pruhu frekventované dálnice s kamionem vážně není rozumné. Na videu níže to dopadlo podle toho, naštěstí bez újmy na životě kohokoli. Ilustrační foto: Scania

Zdroje: Bandyta z kamerka@Youtube, Lublin112

Petr Miler

