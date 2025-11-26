Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne

Vůz se rozmázl o dům jako hmyz o čelní sklo auta a zbylo z něj přesně to, co vidíte na fotce. Že tohle někdo přežil, je zázrak, že šlo dokonce o dva lidi, je neuvěřitelné. Přibližně tady ale dobré zprávy pro muže odpovědného za celou tuhle polízanici končí.

Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne

včera | Petr Miler

Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne

Foto: Lancs Police Specialist Ops, CC0 Public Domain

Vůz se rozmázl o dům jako hmyz o čelní sklo auta a zbylo z něj přesně to, co vidíte na fotce. Že tohle někdo přežil, je zázrak, že šlo dokonce o dva lidi, je neuvěřitelné. Přibližně tady ale dobré zprávy pro muže odpovědného za celou tuhle polízanici končí.

V životě má člověk občas štěstí v neštěstí, sem tam velké štěstí za jinak krajně nepříznivých okolností a občas také kliku jako od blázince během pekla na zemi. Pojmenování ještě docela jiného druhu pozitivního vyústění jinak veskrze nepříjemné události ale musí hledat jistý Zachary Hocking, toho času 28letý Brit, který se v roce 2023 z dodnes nejasných důvodů rozhodl zjistit, zda fráze „dvě stě v městě, tři sta z místa” není zdrojem nekonečného štěstí. Odpověď ale vlastně nenašel, nad 150 km/h se podle pozdějšího vyšetřování nedostal.

Přibližně tolik měl jet po ulici Heyhouses Lane ve městě Lytham St. Annes v britském Lancashire, podle záběrů z Google Maps docela standardní městské ulici s povolenou rychlostí 30 mph, tedy necelých 50 km/h. Rychlostní limit ale vezmi čert, ze Street View je jasně patrné, že tohle není místo na ježdění stopadesátkou, skutečně tolik (přesně 91 mph, tedy jen o pár km/h méně) ale měl dotyčný jet během jedné prosincové noci. Důvod skutečně neznáme, pokud by ale nějaký kloudný existoval, jistě by zazněl před soudem, kde dotyčný skončil. Proč? Protože během své jízdy zcela ztratil kontrolu nad vozem a těžce havaroval.

Je otázkou, jak se mu to vůbec povedlo, zjevně v extrémně vysoké rychlosti (asi ne 150 km/h, ale takhle auto neskončí po nárazu byť „jen” padesátkou) vylétl ze silnice a napálil to do jednoho z přilehlých cihlových domů. Stará fortelná britská stavba se ani nehnula, auto se o nic rozmázlo a po destrukci na trsátka vzplálo. Když se podíváte na fotky níže, celkem i pochopíte, že zasahující záchranáři ani nevěděli, s jakým vozem vlastně mají tu čest. A není to tím, že moderní McLareny jsou si všechny podobné, z auta, ze kterého se nakonec vyklubal model 570GT, nezbylo téměř nic.

Je neuvěřitelné, že řidič i jeho spolujezdec přežili, třebaže ten druhý odlétl 25 metrů (!) od místa nehody. Zranění byli, ale to je vše, obyvatelé domu pochopitelně újmy nedoznali, třebaže náraz a pozdější plameny nemohly být ničím příjemným ani pro ně. Proč o tom ale píšeme nyní? Protože po dvou letech se případ dostal k soudu, kde došlo na závěrečné rozuzlení celého případu, jak informují svého času vyšetřující policisté. A to už pro dnes 30letého pana Hockinga moc příjemné není.

Šofér byl totiž odsouzen na dva 2 a 4 měsíce vězení natvrdo, k tomu mu bylo na 6 let a 2 měsíce zakázáno řízení. Život mu tedy zůstal, z auta má ale trsátka, z řidičáku trhací kalendář a ze svobody obezřetnost při sklánění se pro mýdlo ve sprše. To je dost tvrdý trest za nehodu, při které nikdo nezemřel, ale to bylo nakonec jen dílem štěstí. Bez ohledu na to se chce říci: Lidi, jezděte opatrně. Tohle byla vážně pitomost a zahrávání si s ohněm, které mohlo velmi snadno dopadnout smrtí hned několika lidí...


Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne - 1 - Lytham St Annes McLaren nehoda Lancs Police Specialist Ops volne 01Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne - 2 - Lytham St Annes McLaren nehoda Lancs Police Specialist Ops volne 02Řidič to při jízdě 150 km/h městem napálil do cihlového domu. Přežil, spolujezdec o 25 metrů dál též, jeho auto ne, řidičák ne, svoboda ne - 3 - Lytham St Annes McLaren nehoda Lancs Police Specialist Ops volne 03
To vypadá skoro jako záběry z natáčení nějakého hororového filmu, ale je to realita dnes už uzavřeného případu. Že tohle všichni přežili, je skutečně k nevíře. Foto: Lancs Police Specialist Ops, CC0 Public Domain

Zdroj: Lancs Police Specialist Ops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora.