Řidič tuctového SUV se po špatném odbočení pokusil ujet od nehody, vybral si velmi špatné auto

/ Foto: Porsche

Co se dotyčnému honilo hlavou, když se rozhodl pro tento postup, nemáme tušení. Dobře to pro něj ale nedopadlo v žádném smyslu těchto slov. A dobře to dopadnout snad ani nemohlo.

Proč lidé ujíždějí od nehod? Nechceme házet všechny do jednoho pytle, někdo si jen nemusí všimnout, jiný třeba zazmatkuje, naprostá většina ale z místa kolize mizí v obavě, že opak pro ně bude znamenat větší problém, než když slušně zastaví a uznají svou odpovědnost. Typické důvody jsou obvykle dva - finanční a právní.

Ten první je prostý, způsobená nehoda stojí peníze. Pokud někomu poškodíte auto či dokonce zdraví, bude vás to něco stát. Ne všude mají něco jako povinné ručení, ale i když třeba u nás je pojištění odpovědnosti povinné, pořád existuje cosi jako bonusy a malusy, které vám pojištění značně prodraží. Řešit nehodu znamená také ztrátu drahocenného času a i když nic z toho řidiče netrápí, může mít třeba vydaný zákaz řízení. Co si pak vyberete - necháte nevyhnutelně prasknout, že řídíte pod zákazem, což je u nás už docela tvrdě trestaný trestný čin? Nebo zkusíte ujet a možná z toho vyváznete bez postihu? Nedivme se, že spousta lidí zvolí druhou cestu, i když morálně není správná.

Na videu níže jsme ale svědky první zmíněné situace, jak se později ukázalo. Podobných „hit and runs”, jak říkají Američané, se po světě stane jistě spousta každý deb, tento případ je ale tragikomicky výjimečný svým automobilovým obsazením. V roli „autora” nehody je totiž řidič Chevroletu Trax, tuctového SUV u nás známého jako Opel Mokka první generace, který při odbočování z pruhu do pruhu přehlédl vůz po pravé straně. To se bohužel stane, zkřížil mu tedy cestu a došlo k menší kolizi. Za normálních okolností nic mimořádného, řidič Traxu ale situaci zjevně ignoroval, přidal a zkusil ujet.

Problém? Auto, do kterého narazil, bylo Porsche 911 GT3. A nehodou nebylo paralyzováno. Trvalo tedy asi tak 3,11 sekundy, než šofér jedné z nejschopnějších 911 přidal a řidiče Traxu dojel. Ten naštěstí hned pochopil, že další úprk nemá cenu, a tak kapituloval při první možné příležitosti, nekapituloval ale zcela. Jeho reakce? Podle popisu videa nejprve obvinil řidiče Porsche, pak ale pochopil, že má v autě kameru. Následně tedy tvrdil, že nemá potvrzení o platném pojištění, aby později přiznal, že pojištění nemá vůbec (jsme v USA, tam ho mít může a nemusí). A to vysvětluje, proč se vůbec pokusil ujet. No, tady měla lež opravdu velmi, velmi krátké nohy, podívejte se na to sami.

Porsche 911 GT3 je v jakékoli své verzi (zde vrcholné RS s paketem Weissach) autem tak schopným, že mu nebude možné ujet prakticky v ničem. Zkouše to s Chevroletem Trax alias Opelem Mokka, to je věru odvážné. Anebo hloupé. Foto: Porsche

Zdroj: Calispeed@YouTube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.