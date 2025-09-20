Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit

Zdá se, že tohle je něco, co může vyjít jen ve filmu, jak ale za chvíli uvidíte, fungovat to může i ve skutečném světě. Napodobovat to bychom vám ale velmi, velmi nedoporučovali, prchající tu měl víc štěstí než rozumu.

před 2 hodinami | Petr Miler

Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdá se, že tohle je něco, co může vyjít jen ve filmu, jak ale za chvíli uvidíte, fungovat to může i ve skutečném světě. Napodobovat to bychom vám ale velmi, velmi nedoporučovali, prchající tu měl víc štěstí než rozumu.

Pokud desperáti o něčem sní, když náhodou spí, musí to být situace, ve které prchají před policií a těsně před možným bodem zlomu v jejich životě vstoupí do hry obrovské štěstí. Třeba policejní auto za nimi zasáhne blesk...

Dobře, to se neděje ani ve filmu, ale jistě znáte ty scénky, kdy se prchající na 732. rychlostní stupeň blíží železničnímu přejezdu, po kterém - jaká klika - zrovna jede vlaková souprava rozjetá na plnou rychlost. Ujíždějící kriminálník-sympaťák (jinak by neuspěl, že?) tak zařadí kvalt číslo 735, přeskočí přes zvýšený železniční přejezd a mizí v dáli, zatímco pronásledující auto tak tak zastaví před troubícím vlakem. Policista pak jen vystoupí, rozmázne o zem svůj pytlík s koblihami a bezmocně hledí na to, jak utrpěl porážku, která by ho v realitě jistě nestihla. Anebo ano?

Přiložené video vám ukáže, že podobná věc se skutečně může stát. A ne nutně jen na železničním přejezdu. Podobným místem - a pár filmů se v tom také vzhlédlo - jsou zvedací (nebo padací, to záleží na úhlu pohledu) mosty, které se umí rozpojit v půli, pokud „pod nimi”, tedy spíš skrz ně musí projet větší loď. I to láká - most se rozpojuje, rozpojuje, desperát přijíždí a hop, je tu lidoop. Tedy on je na druhé straně, zatímco policisté znovu mašírují koblihy. Nemožné? Obvykle ano, auto není létající Čestmír a i v relativně vysoké rychlosti padne k zemi dřív, než by vás napadlo. Tady to ale prostě vyšlo.

Jak probírá Road and Track, policie v americkém Seattlu ve státě Washington pronásledovala bílé Audi Q5 nahlášené jako kradené. Jestli v něm seděl sám zloděj, je domněnka, ale minimálně někdo zpravený o pochybném legálním statutu vozu to být musel, pokud se dal na úprk. Věc pro něj nevypadala dobře, když se přiblížil mostu University Bridge přes Portage Bay, neboť byl otevřený, což mělo znamenat celkem bezpečný konec honičky. Ale nedošlo na něj, ani trochu.

Řidič Audi v zoufalství vjel zrychlil směrem k otevřenému mostu, prorazil závory a ani poté neubral. Obě části mostu od sebe musely být v tu chvíli vzdálené velmi málo, neboť auto mezeru přeskočilo a po skoku asi 12 metrů nad vodou relativně ladně dopadlo na druhý konec mostovky. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit, což bylo zřejmě moudré rozhodnutí, s jiným autem a jinou rychlostí to mohlo skončit tragicky.

Ostatně ani Audi Q5 to nepřežilo bez úhony, prchající vůz opustil poškozený ani ne kilometr od mostu. Ale unikl neidenfitikován, o to tu šlo. Podívejte se sami, co se v Seattlu přihodilo, doporučovali bychom to neopakovat. Anebo ještě lépe nekrást auta nebo kradenými auty nejezdit, to by mohla být slušná cesta k tomu nemuset skákat přes otevřené mosty...


Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit - 1 - Padaci zvedaci most preskok autem ilustracni volne 01Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit - 2 - Padaci zvedaci most preskok autem ilustracni volne 02Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit - 3 - Padaci zvedaci most preskok autem ilustracni volne 03
Přeskočit některé zvedací či padací mosty je technicky nemožné. Ale jiné k tomu tak trochu lákají, co říkáte? Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: Road and Track

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

