Řidič za bílého dne ujel policii v centru New Yorku a sám si to natočil, něco takového jsme v životě neviděli

/ Foto: NYPD, CC0 Public Domain

Jsou to záběry tak bláznivé, že i scénky z videoher vedle nich vypadají uvěřitelně. Je to ale realita a řidič potřeboval mimořádné schopnosti, spoustu drzosti a hromadu štěstí, aby mu něco takového vyšlo.

Pokud patříte mezi ty, kteří články zásadně nečtou a rovnou přeskočí na fotky nebo video pod nimi, věnujte prosím pozornost aspoň prvnímu odstavci. Ačkoli přiložené video začíná prohlášením o vyloučení odpovědnosti s tím, že vzniklo na počítači za pomocí Unreal Engine 5, není to pravda. Na světě neexistuje software, který by dokázal něco takového stvořit s touto mírou realističnosti a jde o účelové prohlášení mající za cíl předejít legálním problémům či potížím s omezováním určitých forem obsahu na Youtube. Video totiž nezachycuje situaci z pohledu policie, což je v podobných případech obvyklé, vše vidíme z pohledu řidiče, který ji ujížděl.

Jestli záběry vznikly plánovaně nebo náhodou, nemáme tušení, stejně jako není známa identita jejich autora. Zachycené se ale skoro vymyká lidskému chápání, neboť dotyčnému se podařilo za bílého dne a silného provozu ujet hned několika policejním hlídkám v centru jedné z největších světových metropolí, v New Yorku. Uvážíme-li všechny okolnosti včetně organizovanosti tamní policie a dostupných moderních prostředků pro sledování kohokoli a čehokoli, je skutečně skoro neuvěřitelné, že se to stalo. Ale stalo se to, navíc jakým způsobem...

Nemíníme to v žádném případě obdivovat ani schvalovat, bylo to hloupé, nebezpečné a tisíc a jedna ze vzniklých situací mohla skončit tragédií. Nepochybně schopný a mimořádně drzý řidič ale měl kopu štěstí, když se nakonec vše sešlo v jeho prospěch a policii zmizel. Způsob, jakým to provedl, překonává i to, co můžete „zažít” ve videohrách typu Need For Speed. Působí to na nás až surreálně. A to jsme na silnicích zažili hodně, podobných videí jsme viděli ještě víc.

Popis všech událostí by dal na knihu, ale ve stručnosti. Řidiče neznámého auta (spekuluje se o BMW M2, ale spíše bychom to tipovali na něco amerického, řazení je relativně pomalé, převody dlouhé a motor zní jako V8 - M2 je ostřejší a zní jinak), chtěla kdesi v centru New Yorku zastavit policie, tomu se ale odmítl podvolit. Místo toho se vydal na úprk skrze nespočet světelných křižovatek, kde si nedělal hlavu s červenými, projížděl okolo kolon stojících vozů, v zásadě ignoroval chodce, přesto se vše sešlo v jeho prospěch. Slyšíme ho jen jednou zavadit zrcátkem o jiné auto. Později se dostal dokonce do kolony na víceproudé silnici, i s tou si ale poradil, byť tam došlo ke dvěma dalším kontaktům. Následně využil toho, že v zúžení policii zpomalil jeden z dalších řidičů, otočil se do protisměru a zmizel v bočních uličkách.

Je to stejně šílené jako nevěřitelné, zvlášť z pohledu řidiče ujíždějícího auta s pomocí dvou kamer. Podívejte se na to sami. Ani filmaři by si nedovolili něco takového stvořit, všichni by to označovali za příliš přitažené za vlasy.

Hned několik policejních aut NYPD se dalo do sledování řidiče z videa níže, všechna ale nakonec přes velmi komplikované podmínky ostrouhala. Neuvěřitelné. Ilustrační foto: NYPD, CC0 Public Domain

