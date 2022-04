Řidič záměrně „vykouřil” cyklistu u krajnice sazemi ze svého dieselu, teď sklízí bouři, kterou zasel před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je to naprosto nepřijatelný projev neomalenosti, ale ruku na srdce, takové věci se dějí a dít budou. Když se tím ovšem někdo vedle toho, že to dělá, také chlubí na sociálních sítích, nemůže se divit reakci komunity.

Není žádným tajemstvím, že řidiči aut nemají příliš v lásce cyklisty. A platí to i naopak. Často za tím stojí - tak jako v jiných mezilidských vztazích - jedinci, kteří mají pocit, že veřejné komunikace jsou pouze jejich vlastní. Díky tomu třeba cyklisté jedou ve dvou i ve třech vedle sebe, čímž pochopitelně řidiče aut zbytečné zdržují. Ti pak v jakési touze po odvetě jezdí tak moc u kraje, až cyklisté pomalu raději dobrovolně sjedou do příkopu. Že to nevede zrovna k usmíření, nemusíme dodávat, ale zkrátka se to děje.

Nejde přitom o praktiky, které by byly k vidění pouze v Česku, přílišná láska mezi oběma tábory nepanuje ani v zámoří. Zvláště pak ve Spojených státech, kde si mnozí bez auta nedovedou představit svou existenci. Když tedy vidí cyklistu, berou jej hrozbu pro praktikování svého životního stylu. V takových momentech lidé nejednají zrovna rozumně, což názorně převedl i jistý Kevin Soucie.

Ten se před pár dny vydal na projížďku ve svém dieselovém Fordu F-150. Během cesty pak narazil na cyklistu, který jel spořádaně na kraji silnice, na což má v Texasu - a vlastně pomalu všude jinde - nepopiratelné právo. A jakkoli jej nikterak neomezoval, Soucie se rozhodl, že ho „vykouří” sazemi z dieselu. Když se tedy dostal před cyklistu, záměrně přidal, aby jej zahalil hutným černým kouřem.

Tato praktika je v USA poměrně běžná a s oblibou k ní přistupují majitelé dieselových aut s vykuchanými katalyzátory. Tím se přitom dopouští hned dvou přestupků, neboť kromě znečištění životního prostředí ohrožují i onoho cyklistu. Soucie se navíc tímto aktem rozhodl pochlubit na sociálních sítích, kde se na něj - jaké překvapení - navalila hromada kritiky nejen ze strany příznivců jednostopých prostředků s vlastním pohonem.

Lidé přitom vybízí hlavně k bojkotu tuningové firmy Turn 5 Fabrication, ve které Soucie nejen pracuje, ale kterou i vlastní. Právě na tento krok Soucie reaguje tím, že se stal předmětem tzv. cancel culture a že by jeho osobní akce lidí neměly mít vliv na jeho práci. V některých případech lze takovou námitku chápat, tady se ale dotyčný musí smířit s tím, že když seje vítr, může za to také sklidit bouři.

V podobném Fordu F-150 z roku 2015 se Kevin Soucie zachoval neomaleně k cyklistovi jedoucímu u kraje silnice, jak můžete vidět níže. Teď se diví, že mu to lidé oklikou vrací. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.