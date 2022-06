Řidiče Porsche 911 změřili z vrtulníku, jak jede 285 km/h na silnici s povolenou stodvacítkou, to se hned tak nevidí před 4 hodinami | Petr Miler

Občas se někomu „povede” překročit nejvyšší povolenou rychlost výrazným způsobem, aby ale šlo o skoro 300 km/h, kdy měření probíhalo se vzduchu? To je opravdu rarita.

Náš názor na rychlostní limity na silnicích a jejich vymáhání patrně znáte, jakákoli paušální omezení považujeme za neodůvodněná a jejich tvrdé vymáhání tím spíš. Ani v našich končinách nebylo nikdy možné vysledovat korelaci - natož pak kauzalitu - mezi rychlostními omezeními a počty dopravních nehod či jejich následky. Bohužel pro horlivé zastánce rychlostních limitů se vždy ukázalo, že pravidly méně svázaný a pozorný řidič jede bezpečněji než ten, který se bojí, kdo mu kde naměří 97 km/h na poloprázdné silnici 1. třídy o šíři Titanicu. Nakonec tu pořád máme rychlostně neomezené německé dálnice, které patří mezi nejbezpečnější na světě. Má vůbec smysl o něčem dál debatovat?

S pozvednutým obočím tedy hledíme na to, že ve Španělsku dokonce používají vrtulník vybavený měřicím zařízením, aby dohlíželi na rychlost právě na dálnicích, kde je nejméně nebezpečná. Co ovšem čekat v zemi, kde vás za rychlost na silnicích klidně i zavřou? Odhlédneme-li ale od podobných filosofických úvah, podařilo se Španělům získat docela pozoruhodný úlovek - změřili totiž auto při jízdě rychlostí 285 km/h.

To už je opravdu hodně, zvlášť na Španělsko, kde se nesmí jezdit více jak 120 km/h. Řidič Porsche 911 poslední generace 992 v ne zcela jednoznačně identifikované verzi si zjevně řekl otřepanou frázi, že když už si zaplatil za celý tachometr, využije celý tachometr. A téměř to dokázal, rychlost 300 km/h (kterou dokáže překonat každá současná 911) byla nadosah.

Na vrtulník to ale bylo málo, a tak byl právě ze vzduchu změřen. A informace o jeho deliktu byla předána pozemní hlídce, která si jej u mýtné brány snadno odchytla. Teď mu skutečně hrozí pobyt za mřížemi a až čtyřletý zákaz řízení. Tohle skončí u soudu, jsme ale zvědavi na to, zda získaný důkaz bude vůbec přípustný. Spousta měřicí techniky (z té v Česku používaná veškerá) je totiž homologována jen pro měření do 250 km/h a může to být i tento případ. „Radar” technicky změří všechno, neschválení pro vyšší rychlosti je ale legálně limitující. Jasnou informaci v tuto chvíli dát nedokážeme, měření z vrtulníku je v Evropě naprosto raritní věc a netušíme, jakou - a jak schválenou - techniku Španělé používají.

