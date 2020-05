Řidiči autobusu náhle zatarasilo cestu auto stojící napříč dálnicí, vyřešil to bravurně před 4 hodinami | Petr Miler

Když jedete po tříproudé dálnici, levý pruh okupují náklaďáky a zbylé dva vůz stojící napříč cestou, vypadá to v plné rychlosti jako neřešitelná situace. Dobrý postřeh a rychlé myšlení ale dokáže zabránit nehodě i v takové chvíli.

Na silnici se kdykoli může stát cokoli, co z vás během několika sekund promění z nejšťastnějšího řidiče na světě v kandidáta na chladící box s nejbližší márnici. Zní to krutě, ale je to tak a kdo si myslí, že svými schopnostmi zabrání jakékoli nehodě, toho realita vyvede z omylu ze všech nejdříve. Přesto ale pořád platí, že řidič je ten, kdo může i z velmi katastroficky vypadající situace udělat šťastnou chvíli a dnes vám jednoho takového ukážeme.

Je to celkem nepřekvapivě profesionální řidič autobusu, který by měl ze všech nejlépe vědět, co všechno se na silnici může stát a měl být vždy o fous odpovědnější než všichni ostatní. Jakákoli jeho chyba může znamenat ohrožení života desítek lidí, naopak precizní reakce cestující zachránit, i když by jej jinak z nehody nikdo nemohl vinit. Britský profík na dálnici předvedl to druhé a lze před tím jen smeknout klobouk.

Obecně vzato se nestalo nic až tak mimořádného - na dálnici se vytvořila pomalu jedoucí kolona, ke které se blížili rychle jedoucí vozy. Do určité chvíle všichni stačili bezpečně zpomalit, až šofér Golfu GTI páté generace z nějakého důvodu situaci nezvládl. Popravdě řečeno úplně nerozumíme, co se stalo, neboť se mu zablokovala zadní kola - to by standardně montované ABS ani při panickém brzdění nemělo dovolit. Buď tedy vůz postihla mechanická závada, která měla toto za následek, nebo šoféra bůhvíproč napadlo zapojit i parkovací brzdu. Tak či onak se kola zablokovala, Golf skončil ve smyku a na dálnici zůstal stát napříč přes dva pruhy.

Ten třetí byl zabrán kamiony a náklaďáky, a tak šofér autobusu v prostředním proudu, který se blížil dávno neovladatelnému Golfu zezadu - či spíše zboku - neměl mnoho co dělat. Uhnout už nebylo kam a náraz mnohatunového kolosu do boku gétéíčka, kde sedí řidič (vše se stalo ve Velké Británii, jak jste si jistě povšimli), by mohl být snadno smrtící.

Autobusák naštěstí neztratil pozornost a bryskně zareagoval už ve chvíli, kdy se Golf začal zmítat dálnicí. Díky okamžitému ostrému brzdění zastavil skoro ze stovky během 7 sekund snad centimetry před ním a není divu, že se okamžitě dočkal potlesku cestujících, toto byla bravurní reakce. Řidič Volkswagenu celou tu dobu jen nevěřícně koukal a on i všichni kolem mohou děkovat bohu, že tou dobou na místě řidiče autobusu seděl tak pohotový a schopný člověk...

Hororová situace na dálnici mohla snadno skončit tragédií, díky pohotovosti řidiče blížícího se autobusu se ale nestalo vůbec nic

Zdroj: Carscoops

Petr Miler