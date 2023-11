Řidiči BMW M5 naměřili na stovce 282 km/h, je to jeden z evropských rekordů. Přišel o řidičák i o auto před 8 hodinami | Petr Miler

Snad to za to dotyčnému stálo, neboť cena, kterou za svou jízdu zaplatil a zaplatí, nebude nízká. Utěšovat se může tím, že jde o jeden z historických zápisů, skoro trojnásobné překonání tříciferného limitu se opravdu nevídá.

Jak už jsem mnohokrát zmínil, asi polovinu života trávím už několik let v Nizozemsku. Jezdit po této zemi rychle je skoro nemožné - z více či méně absurdních důvodů byl i na dálnicích stanoven rychlostní limit 100 km/h, který se pouze v nočních hodinách posouvá na 130 km/h. Jezdit zejména onou stovkou je prakticky nemožné, téměř nikdo ji striktně nedodržuje. A jakmile se trochu odvážete, platíte.

Už jízda zcela bezproblémovými 130 km/h přes den je „honorována” sumou 300 Eur, tedy asi 7 350 Kč. Vydělám si dost, ale tohle leze do peněz skoro každému. A u některých stacionárních radarů je těžké rychlost neporušit, neboť kolony jedoucí 120 km/h na stovce jsou něčím docela běžným a pořádně v nich zabrzdit je o zdraví. To jsou ale starosti obyčejných lidí, 40letý řidič posledního BMW M5 měl tento týden na dálnici A8 poblíž Oostzaanu docela jiné.

Byl totiž zatčen poté, co mu policie naměřila překročení rychlosti o 182 kilometrů za hodinu. I když se vše odehrálo v noci, na kraťoučké A8 platí omezení na 100 km/h i tehdy. Ne snad, že by to něco podstatného znamenalo - naměřených 282 km/h (po korekci 272 km/h) by „hrdelních” bylo tak jako tak. V Nizozemsku totiž platí, že v případě porušení rychlosti o víc jak 50 km/h vám bude zadržen řidičský průkaz a při překročení o víc jak 100 procent bude zajištěno i vaše auto.

Přesně to se také stalo, i když je třeba říci, že pokud jde o dosud bezúhonného šoféra, řidičák má do 14 dnů zpět a o dalším trestu rozhodne až soud. A ani auto řidiči není „konfiskováno”, jak policie ráda uvádí, řidič o něj též přijde jen dočasně - zde prokurátor rozhodne o adekvátním postupu. Soudu se ale dotyčný stejně nevyhne a očekávejme, že po tak krutém překročení rychlosti bude postih tak jako tak vysoký jak z hlediska výše pokuty, tak z hlediska zákazu činnosti. Byť asi ne tak vysoký jako v Česku, místní tresty za jednotlivá překročení rychlosti jsou spíše anomálií.

Otázkou je, zda byl měřič pro měření rychlostí nad 250 km/h homologován, ale pokud ano, má řidič velký problém.



Na ani ne 10kilometrové dálnici A8 je dosažení takové rychlosti i v posledním BMW M5 docela kumšt.

