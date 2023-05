Řidiči před ostrou zatáčkou totálně selhaly brzdy ve 200 km/h, vyřešil to naprosto bravurně před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Těžko si představit strašidelnější problém, který by vás při řízení postihl v méně příhodný moment. Jak je ale vidno, šikovné ruce a chladná hlava dokážou vyřešit i takovou situaci.

Selhání brzd je asi nejméně příjemná věc, která vás může za volantem potkat. Zejména moderní auta jsou ohromnou masou hmoty s podobně ohromnou setrvačností, která bez schopnosti ji krotit fungujícími brzdami může bez přehánění zabíjet na počkání. A jde také o problém, který se obtížně řeší.

Když zjistíte poruchu brzd třeba na dálnici, může to být velmi nepříjemné, pokud se ale jako na potvoru zrovna neblížíte stojící koloně, nic hrozného se dít nemusí. Auto - ať už benzinové, dieselové nebo elektrické - postupně zastavíte s pomocí motoru. A pokud se budete obezřetně postupně blížit odstavnému pruhu, nemusí se stát nic dramatického. Jenže co když vám brzdy prakticky bez varování selžou v rychlosti přes 200 km/h v místě, kde se brzdí téměř na nulu a uhnout není kam?

Přesně to se stalo řidiči na videu níže v autě, jímž je Ford Mustang Shelby GT500. Není ale podstatné, o jaký vůz přesně šlo, třebaže jeho nezaměnitelný zvukový projev alespoň chvilku laská smysly, podstatnější je tu místo. Tím se stal okruh v Hockenheimu, který je známý jako žrout brzd. Nejvíce se o to stará pravotočivá vracečka následující po nejdelší a nejrychlejší rovince okruhu. Tam nechcete ztratit brzdy, řidič tady ale měl přesně tu smůlu.

Chvíli to vypadalo naprosto beznadějně, když poznal, že podřazováním by dobrzdil tak stovky metrů za místem, kde okruh končí bariérou. Dotyčný ale věděl, jak se v takové situaci zachovat - poslal auto do smyku a jízdou bokem v kouři od pneumatik jej dokázal zastavit před nárazem do čehokoli. Klobouk dolů, tohle bylo jako z učebnice. A reakce spolujezdce je k nezaplacení.

Řešení na jedničku, ale dá se těmto situacím předejít? Pochopitelně je na místě řádná péče o auto a jeho brzdový systém, ale ani ta nemusí všem překvapením předejít, ostatně nepředpokládáme, že by zrovna aktuální Shelby GT500 měl majitel vyloženě v nepořádku. Existuje ale ještě jedna technika, jak se o problému dozvědět o něco dříve. Vidět ji můžete na druhém videu, které pochází z našeho testu jednoho z výkonných Peugeotů. Na něm je patrné, jak si velezkušený kolega pár sekund před podobně ostrým brzděním proklepává pedál brzdy levou nohou, aby si byl jist, že se mu nepřihodí něco takového jako řidiči Shelby. A nezjistil to až v momentě, kdy mu na deceleraci zbývá jen tolik prostoru, který vyžaduje dokonale fungující brzdy. Takto dříve zjistíte, že brzdy jsou kaput a i oním postupným podřazováním můžete vyřešit mnohé - snadno vám to může zachránit život.

Ford Mustang Shelby GT500 je krásné a zajímavé auto, jak je ale vidno, jeho brzdy to na okruhu v Hockenheimu můžou úplně vzdát. Řešení i prevence přesto existují, jak můžete vidět níže. Foto: Ford

Zdroje: pdgeman@Youtube, Autoblog.nl, Autoforum

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.