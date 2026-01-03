Řidiči se „zaseklo auto” při jízdě rychlostí 115 km/h, musel tak jet stovky kilometrů, než mu došlo palivo
Petr ProkopecMuž si aktivoval adaptivní tempomat, který mu měl jízdu usnadnit a učinit ji bezpečnější, místo toho ale způsobil pravý opak. Máme trochu problém věřit tomu, že situace neměla lepší řešení, 23letý šofér ale během 490kilometrové jízdy žádné nenašel.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Muž si aktivoval adaptivní tempomat, který mu měl jízdu usnadnit a učinit ji bezpečnější, místo toho ale způsobil pravý opak. Máme trochu problém věřit tomu, že situace neměla lepší řešení, 23letý šofér ale během 490kilometrové jízdy žádné nenašel.
V posledních letech se auta proměnila v jakési počítače na kolech. Asistenčních systémů, které lidem mají usnadnit řízení a učinit je navíc bezpečnějším, je takové množství, že na jejich vyjmenování by nám už nestačila ani celá stránka. Jejich rozmach navíc podporují organizace jako Euro NCAP, která udělení pěti hvězdiček v crash testz podmiňuje přítomností autonomních brzd či aktivního monitoringu jízdních pruhů na palubě. I když na následky nárazu to nemá žádný vliv a schopnost prevence je sporná - zmást či zcela ošálit se tyto systémy nechají velmi snadno. A někdy mohou zajít i dál.
Kuriózní případ z Číny připomíná, že přesně ta technika, která měla řidiči pomáhat, ho může přivést do nesnází. Třiadvacetiletý řidič sedanu Bestune B70, za kterým stojí automobilka FAW, totiž najel na dálnici G75 Lanzhou-Haikou, která je jednou z nejdůležitějších spojnic mezi severozápadem a jihozápadem Číny. Na délku přitom měří 2 570 kilometrů, což je podobná vzdálenost, jaká dělí třeba Paříž a Moskvu.
Majitel vozu po najetí na dálnici aktivoval adaptivní tempomat, který se ovšem následně zasekl a odmítal slevit z udržování nastavené rychlosti 115 km/h. Auto prý přestalo reagovat na jakékoli povely, ať se již jednalo o vypnutí systému či třeba šlápnutí na brzdový pedál. Sice neznáme auto, u kterého by výkon motoru nešlo „přebrzdit”, ale řidič si to zjevně netroufl. Nezbylo mu tak než aktivovat výstražná světla a zavolat policii. Ta následně se svými vozy zformovala doprovod a zajišťovala sedanu Bestune bezpečnou cestu po 490 kilometrů, než mu došlo palivo.
Poté, co vůz konečně zastavil, si jej k dalšímu zkoumání převzal výrobce. Ten měl následně inkriminovanému řidiči předat zcela nové auto a stejně tak i odškodnění. Dost by nás přitom zajímalo, o jakou sumu se jednalo. Bestune se totiž měl pohybovat rychlostí 115 km/h, což je tempo, při jakém pomalu jakýkoli náraz končí fatálním zraněním. Tomu se tu naštěstí podařilo zabránit.
Sedan Bestune B70 nevypadá zle, o jeho adaptivním tempomatu to ale zjevně říci nemůžeme, jednoho z majitelů přivedl do hodně prekérní situace. Foto: FAW
Zdroj: City News Service
