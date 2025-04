Řízení absurdně těžkého nového BMW M5 nezvládají ani profíci, jeden z nich těžce havaroval dokonce se safety carem před 6 hodinami | Petr Miler

Je vždy zlé, když zbytečně bourá auto určené k tomu, aby předcházelo zbytečným nehodám, ale v tomto případě pro pilota snad i máme pochopení. Nová M5 je absurdně těžká i absurdně koncipovaná, v takovém případě se věci vymknou kontrole snadno a rychle.

BMW si tahá triko, jak jde jeho nová M5 na odbyt, skoro bychom se ale vsadili, že tahle pohádka nebude mít dlouhého trvání. Auto je to totiž nechutně otylé, váží snadno přes 2,5 tuny, stejně tak je absurdně technické koncipované. Dostalo nesmyslný hybridní pohon, který se stará o onu permanentně vysokou hmotnost, nestará se ale o permanentně vyšší výkon. I se zapojením všech sil navíc ve srovnání prohrává se svým vlastním předchůdcem - až mu dojdou baterky, bude mít zrychlení někde na úrovni menší M3. A to se říká kdo ví jestli.

Tušíme tedy, že si s prodeji zažije příběh dosud nejlépe popsaný Porsche, ostatně stejně nesmyslně koncipované XM už si ho prožívá. Automobilky nám přijdou někdy jako zabedněné, ale přece zase není tak těžké pochopit, jak se tady věci mohou rychle vymknout kontrole. Když přijdete s novou generací ikonického modelu, spousta lidí si jej koupí proto, že jej kupuje vždy a skoro nezkoumá, jaký je. To je jeden zdroj prvotního odbytu. Když takové auto poprvé po letech nabídnete také jako kombík, koupí si jej navíc spousta lidí, kteří o sedanu neuvažovali. To je druhý zdroj prvotního odbytu. A když změníte jeho technickou koncepci, přilákáte další nové kupce, zde už kvůli rozličným přerozdělovacím mechanismům. Onen fakticky nesmyslný pohon se (zatím) stará o vylhanou, skoro nulovou spotřebu paliva, což auto činí třeba v Nizozemsku levnějším než čistě spalovací M3. Podobně ve Francii a jinde. To je třetí zdroj prvotního odbytu.

Tohle všechno prodeje ze začátku pochopitelně tlačí, ale co z nich zbude za rok nebo dva, až se zjistí, že jde přes vše zmíněné o ono otylé, nesmyslně pojaté, neadekvátně pomalé auto, které vás místo litrové spotřeby stáhne z kůže a za pár let bude potřebovat novou baterku za statisíce? Očekáváme rychlý pád, který jen urychlí a umocní události jako ta, která se stala o víkendu na COTA, tedy na Circuit of the Americas, kde se jelo další kolo mistrovství světa silničních motocyklů. A právě tam zpackaná M5 slouží jako safety car. Anebo crash car?

Vypadá to spíš na to druhé, neboť vůz tam v rukou profíka na zřejmě ne zcela suché trati havaroval. Řeknete si stane se... Ale jo, stane, nicméně tady nešlo o nějaké nedopatření, řidič s vozem dělal hlouposti, jednu ze zatáček vzal driftem a nezvládl výjezd. Tohle se profíkům obvykle nestává, pokud tedy neřídí 2,5tunový nesmysl s kombinovaným pohonem, který s chutí tu motor přidá, tu ubere podle toho, jak se mu zrovna líbí. Máme pocit, že marnou podstatu celého auta vystihuje tato docela těžká nehoda, po které bude vůz kvůli opakovanému kontaktu s bariérou zřejmě zcela na odpis, velmi výmluvně. Podívejte se na to sami níže.

