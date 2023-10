Robotický taxík po přejetí sražené ženy znovu nastartoval a další jízdou doslova válcoval zraněnou, firma to nikomu neřekla před 10 hodinami | Petr Miler

Je to katastrofální selhání veškerých bezpečnostních systémů, a tak není divu, že se tím firma Cruise nejenže nepochlubila, ale dokonce zmanipulovala video s incidentem, kterým následně dokazovala svou nevinu. Prasklo to, i proto dostala okamžitý zákaz pokračovat v testech.

S ohledem na to, jak nedokonalé dnes systémy autonomního řízení jsou, bylo jen otázkou času, než se to stane. Opakovaně jsme varovali před tím, že dát firmám vyvíjejícím tato řešení možnost provozovat robotické taxíky v běžném provozu bez soustavného dohledu lidského řidiče přímo na palubě je krajně nezodpovědné. Bohužel toho ale nikdo nedbal, a tak se tak dlouho chodilo se džbánem pro vodu, až se ucho utrhlo.

Do centra pozornosti se nyní znovu vrací nedávný incident, při kterém taxík bez řidiče při testech v provozu doslova přejel ženu. Šlo o stroj firmy Cruise, která nehodu od začátku bagatelizovala. A mnohá média s ní - ženu nejprve srazil vůz řízený člověkem, až poté ji přejel robotaxík. To je samozřejmě polehčující okolnost, ale říká to vše? Už tehdy jsme se ptali, zda nejde o jednu z těch situací, kterou by mohl člověk předjímat či v ní reagovat lépe, což by dotyčné mohlo ušetřit vážná zranění. Však fakt, že za nehodu primárně de iure může někdo jiný (klidně sama dotyčná, výsledky vyšetřování zatím nejsou známé) neznamená, že to ospravedlňuje jakýkoli její další následek.

Mohlo tedy být zle, ono ale bylo ještě hůř. Firma v mezičase dostala zákaz své robotaxíky v provozu zkoušet a teď už víme, co byla poslední kapka. O celé nehodě lhala a dokonce zmanipulovala její záznam z palubní kamery. Pravdou je, že dotyčnou srazil někdo jiný a až pak ji přejel taxík Cruise, stejně jako to, že zůstala zaklíněná pod vozem. Problémem ale není jen to, taxík udělal v tu chvíli naprosto neuvěřitelnou věc.

Podle kalifornského úřadu pro dopravu Cruise záměrně zamlčel, že poté, co žena zůstala zaklíněná pod vozem, auto sice zastavilo, po chvíli ale znovu nastartovalo a začalo se hýbat rychlostí asi 10 km/h. Takto ženu pod autem válcovalo na délce asi 6 metrů, než si uvědomilo, že něco není v pořádku a znovu zastavilo. Může se stát, jakkoli bychom nechtěli být v kůži dotyčné, Cruise ale novinářům ukázal záznam z nehody, ve které tento moment vystřihl. Právě to úřady rozlítilo nejvíce, proto přišel okamžitý zákaz.

Smutně pikantní je, že Cruise i v této situaci bazíruje na tvrzení, že nehoda nebyla způsobena primárně jeho vozem. Fajn, ale jezdit po dvakrát přejetém je proto v pořádku? Jak absurdní uvažování to je. Korektní média, která Cruise se stejnou argumentací dříve bránila, už se omluvila za svůj předchozí postoj a fakt, že se spolehla jen na informace prezentované stranou namočenou v celém incidentu, které se ukázaly být značně neúplnými. Není divu, že k robotickým taxíkům se po tomto skandálním chování firmy ovládané koncernem GM veřejnost staví značně negativně. A nedivili bychom se, kdyby to pro testy v provozu bez lidského dohledu znamenalo úplný konec, neboť riziko dalšího podobného incidentu si nikdo nebude chtít vzít na triko.

Autonomní taxík Cruise při první vážné nehodě nejenže přejel dříve sraženou ženu, po chvíli ji začal válcovat, jako by se pod autem nenacházela těžce zraněná. Cruise to zamlčel a zmanipuloval záznam incidentu. Prasklo to, proto má s testy v provozu utrum.

