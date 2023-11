Rozjetému kamionu při vjezdu do města odešly brzdy. Rozmašíroval 33 aut, zastavila ho až budova, kterou zapálil před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volvo Trucks

Jsou to záběry jako z nějakého katastrofického filmu, v tomto případě se ale vše stalo ve skutečném světě. Jako zázrakem při celém incidentu nikdo nezemřel, tedy alespoň zatím, jeden člověk skončil v kritickém stavu v nemocnici.

Jako řidič si nedokážete představit mnoho horších situací, než když vám v rozjetém autě odejdou brzdy. A situace bude tím horší, čím těžším a rychleji jedoucím vozem pojedete. Zastavit nějaký lehký sporťák jen s pomocí motoru či řízeného smyku může být relativně krátký proces, i l když nepojedete zrovna 50 km/h. Ale co když se vám takto „splaší” kamion vážící desítky tun při rychlostech zjevně přesahujících dvojnásobek zmíněné hodnoty? To už je jiná, o poznání víc hořká káva.

Přesně to se přihodilo jednomu profíkovi u města Tooele v americkém Utahu, a to právě ve chvíli, kdy vjížděl do města. Je to kombinace negativních faktorů k pohledání - na dálnici může být dost času takovou situaci řešit, ale když vlétnete v plné rychlosti do města, kde chodí lidé, jezdí cyklisté, auta stojí na semaforech i u silnice, to skutečně zavání velkým průšvihem. A k tomu tu také došlo, byť je třeba říci, že i díky duchapřítomnosti řidiče jsou následky relativně mírné.

Kamion postupně zdemoloval 33 aut, 22 z nich ale naštěstí stálo na místě bez kohokoli uvnitř. Incident pak vyvrcholil tím, že kamion sjel ze silnice a naboural do budovy dealerství Fordu, kde se - znovu naštěstí - zrovna nenacházeli žádní zákazníci. Ani to ale není vše. Auto se po nárazu budovy vznítilo a zapálilo část budovy. Bylo pak poněkolikáté velkým štěstím, že jak řidič kamionu, tak zaměstnanci dealerství vyvázli z incidentu bez vážných zranění. Ani při dřívějších srážkách nikdo nezemřel, jeden člověk ale byl v kritickém stavu přepraven vrtulníkem do nemocnice.

Policie celou událost šetří jako nehodu a podle zajištěných záběrů nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k čemukoli jinému. Řidič kamionu zjevně dělal maximum, aby neblahé následky minimalizoval a přes rozsáhlé škody do značné míry uspěl - při tomhle mohlo snadno zemřít několik lidí. Kdo nebo co způsobilo samotné selhání brzd, bude předmětem dalšího šetření. Co přesně se odehrálo ve městě Tooele, vám přiblíží video níže.

Když podobný naložený tahač vlétne do města bez funkční brzd, dějí se věci... Video níže vám je ukáže. Ilustrační foto: Volvo Trucks

Zdroj: KSL News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.