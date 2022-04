Rozjetý náklaďák nadvakrát rozmašíroval nebohé malé auto o míchačku před ním, řidič si měl jít vsadit loterii před 8 hodinami | Petr Miler

Je to ten typ nehody, které se každý řidič osobáku musí obávat a v praxi vypadá opravdu děsivě. V tomto konkrétním případě ale může šofér hovořit o klice jako od blázince, přes drtivé následky pro auto se mu nestalo vůbec nic.

Můžete být sebelepší řidič, na silnici se ale stejně můžete dostat do situace, se kterou nedokážete udělat zhola nic. Tedy pokud pokřižování se a rychlý otčenáš nepovažujete za řešení. Nevíme, jestli šofér Hondy Jazz z videa níže zvládl aspoň to, pravděpodobně ne, bohu by měl ale dodatečně alespoň poděkovat. Neboť nic jiného než nějaké vyšší dobro nemohlo mezi jeho dalším životem a okamžitým skonem stát.

Dotyčný se dostal přesně do té situace, kterou zmiňujeme výše. Zůstal na křižovatce s omezeným manévrovacím prostorem stát za těžkou míchačkou, podle dostupných informací čekali řidiči obou vozů na zelenou. Pak se k nim ale přihnal druhý rozjetý náklaďák, jehož pilot se zapomněl nebo usnul, na každý pád nabral stojící Jazz zezadu. A byl tak rozjetý, že jej rychle dostrkal k míchačce před ním jako v curlingu a doslova ho o ní rozmázl.

Vypadá to hodně děsivě, když se ale na záběry podíváte detailně, zjistíte, že část z délky Jazzu zůstala ve stavu nepřipomínajícím harmoniku, navíc náraz nemířil na celou šířku auta. Přesně do zbývajícího prostoru se řidič vměstnal, neboť z auta vystoupil bez větších zranění - sami jej můžete vidět v dobrém rozmaru. Zápletky pohádek z řady Z pekla štěstí rázem působí docela všedně.

Někteří říkají, že si dotyčný měl jít vsadit loterii, protože měl sakra šťastný den. Možná ano, ale ani štěstí není radno pokoušet a tady si ho vybral už hromadu. Podívejte se na to sami a modlete se, abyste se do podobné situace nedostali. Je obvykle skutečně neřešitelná.

