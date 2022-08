Rus asi zapomněl, že na čerpacích stanicích je zakázáno kouřit, dostal drsnou lekci

I když tankování paliva na čerpací stanici zabere jen chvíli, ruskému majiteli auta, které u nás známe jako Dacii Logan, přišlo asi moc dlouhé. A tak se rozhodl zkrátit si chvíli cigaretou, jak moudré.

Rozumnému člověku snad není třeba dlouze vysvětlovat, proč je v prostorách čerpacích stanic zakázáno kouřit. Skutečně nejde o kampaň proti rakovině plic, v sázce jsou životy všech přítomných. Místo překypující hořlavinami reagující na už nepatrně žhnoucí saze je skutečně tím posledním, kde by bylo dobré myslet na tabákovou pauzu.

Ne každý ví, že kouření na benzinkách zakazují všemožnými nápisy nejen sami provozovatelé, u nás je dokonce postaveno mimo záko. Paragraf 44 Zákona o silničním provozu uvádí: „V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit, zacházet s otevřeným ohněm a seřizovat nebo opravovat motor vozidla.“ Většině lidí budou tato vodítka stačit k tomu, aby se o zapalování cigarety poblíž čerpačky ani nepokoušeli, některé ale zjevně ani to neodradí.

Následky zapálení cigarety během tankování pocítil na vlastní kůži jeden Rus z Čeljabinské oblasti. K benzince přistavil svůj Renault Logan, který u nás známe jako Dacii, a pustil se do doplňování paliva. I když takový úkon bude trvat nanejvýš pár minut, chvíle mu asi byla dlouhá, a tak se rozhodl si zapálit. V jedné chvíli přeskočila jiskra a vznikl požár, který se začal šířit v okolí hrdla nádrže.

Kdyby v tu chvíli sáhl po hasicím přístroji, asi by větším škodám zabránil, muž ale hadici s tekoucím palivem odhodil a tím zapálil kus benzinky. Ani v tu chvíli ho nenapadlo hasit, naopak sedl do auta a od stojanu odjel. Požár v jeho prostoru začal po chvilce pohasínat, o zbytek se postaral jiný člověk, který už po hasicím přístroji sáhl. Vlastně to tedy relativně dobře dopadlo, požáry čerpacích stanic totiž umí být pořádné peklo. Ale podívejte se na to sami na videu níže. Pro dotyčného to jistě byla i tak drsná lekce, snad bude pro příště dostatečně poučen.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P