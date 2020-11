Ruská policie ukázala v akci své nové Škody Octavia, připomínají staré časy před 6 hodinami | Petr Miler

Je to zvláštní video, ale Rusko je zvláštní země. Auta samotná jsou nám bližší, ovšem ruská policie je dostala ve verzi, kterou si běžní lidé koupit nemohli.

Škoda v Rusku nedávno začala nabízet Octavii čtvrté generace, ještě před startem její tamní výroby ale prodala ruské policii 3 870 vozů generace třetí. Stalo se tak v rámci projektu Bezpečné a kvalitní silnice a byť automobilka začala rozjela dodávky těchto vozů již v loňském roce, část aut se do služby dostává až nyní.

Platí to také o 140 nových Octaviích, které se zařadily do flotily spravované moskevskou odnoží státního dopravního inspektorátu (GIBDD). Právě ta se tím rozhodla pochlubit na sociálních sítích a nové vozy ukázat v akci. Nejsou to žádné suché záběry stojících či jezdících aut, ale řádně stylizované video stavící policii do toho správného světla i s nezbytnou motivační řečí někoho z nadřízených před policisty právě usedajících do aut plnit své každodenní povinnosti.

Nové škodovky můžete na záběrech vidět i s tradičním označením na přídi. Pro později narozené, které minula povinná výuka ruštiny od základní školy, dodejme, že jde o azbukou zapsaná písmena DPS značící Dorožno-Patrulnaju Službu, hezky česky Silniční hlídkovou službu ruské policie. Právě té všech 3 870 aut - nevyjímaje těch 140 moskevských - slouží.

Dodejme, že policie auta nedostala v obyčejném provedení, ale s posíleným 1,8litrovým přeplňovaným čtyřválcem TSI spárovaným se sedmistupňovým automatem DSG, který běžní smrtelníci neměli k dispozici. Policejní Octavia tak zvládá sprint na stovku za 7,3 sekundy, o čtyři desetiny rychleji než civilní verze. Modifikace tak připomíná časy komunismu, kdy právě policie běžně dostávala vozy ve specifikacích, které byly běžným smrtelníkům zapovězené. Známe to i od nás, ale jen z minulostí, místní auta policie jsou ale přes některé průpovídky o opaku technicky v sériovém stavu, v Rusku zjevně nikoli.

