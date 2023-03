Ruský youtuber pro kliky zničil úplně nové Lamborghini, z jeřábu na něj pustil třítunový sud před 5 hodinami | Petr Miler

Považujeme to za naprostou zhovadilost. Protože ale dotyčný něco takového neudělal poprvé a dosud mu to pokaždé přineslo přesto to, co očekával, dal si to ještě jednou. A tušíme, že ne naposledy.

Možná jsme blázni, ale k autům chováme docela silný citový vztah. A to ani nemusí být naše. Stačí vidět, jak někdo týrá svůj vůz nevhodným zacházením a musíme přinejmenším odvracet zrak. Když pak nakládáme své rodiny do aut prakticky jakéhokoli typu, je to věčné trnutí nad tím, co kdo kde zašpiní, okope, odře...

Pro někoho je vůz spotřební zboží a basta. Pro nás je to sice neživý, ale přesto svým způsobem charakterní objekt, se kterým si prožíváme dobré i zlé. A i když je více toho druhého, přesto nemáme sílu mu ubližovat. Ruský youtuber Michail Litvin s tím zjevně problém nemá. A není to tak, že by jednou šlápnul vedle a poučil se z toho, dělá to dokola kolem.

Tento člověk v minulosti úmyslně spálil třeba Mercedes za 4,5 milionu. Tehdy se tomu aspoň snažil dávat nějaké ušlechtilé důvody, v pozdějších případech už ani to ne. A Mercedes-AMG GT či BMW M5 nebyly jedinými vozy, které padly za oběť jeho řádění, zničil či poškodil také Porsche Taycan nebo BMW M240i. Proč? Protože to poutá pozornost, což je jediné, o co mu jde. Živí se tím.

Nyní tak zašel ještě dál a - tentokrát na Instagramu - jako oslavu 10 milionů sledujících před objektivem kamery spektakulárně zničil úplně nové Lamborghini Urus. Auto s cenou snadno se blížící stejné cifře v korunách padlo za oběť asi třítunovému sudu naplněnému červenou tekutinou, které na něj pustil z jeřábu. Z auta nezbylo prakticky nic. Přijde nám to naprosto zhovadilé, pro dotyčného to ale zjevně znovu a znovu funguje. Dnes už má sledujících přes 14 milionů a fakt, že tím propagoval i svůj vlastní energetický nápoj, nejspíše jen pomůže tomu, aby to příště udělal zase. Kam lze až zajít? Snad příští obětí nebude třeba Bugatti, to by bolelo jen víc...

