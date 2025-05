Rusové dokončili obojživelné monstrum jako z časů SSSR. Nezastaví ho prý nic, jeho motor může běžet nonstop měsíce v mrazu 23.5.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Rostec

Tento stroj silně připomíná extrémní náklaďáky, které vznikly v dobách SSSR jako speciály určené pro expedice na Sibiř či za Polární kruh. Přesně tam míří i TM-140, který si poradí pomalu s jakýmkoli povrchem a nabídne širokou univerzalitu v případě možných využití.

Za pár dní zamíří do kin snímek Balerína, který rozšiřuje svět Johna Wicka. Zatím se však nezdá, že by dosáhl stejného kasovního úspěchu jako hlavní série. Nejspíš i proto se studio Lionsgate rozhodlo, že film bude mít oficiální ruskou premiéru - z této země do Hollywoodu dřív tekly nemalé peníze. Svým způsobem je tak potvrzeno, že se pomalu začínají uvolňovat stavidla a tam, kde by dřív strážci morálky křičeli, je dnes ticho po pěšině. Snad tedy i nám odpustíte pár slov o terénním vozidle TM-140, za kterým stojí ruský Rostec, je totiž zajímavý stroj.

Tento pásák není vyloženě novinkou, první kusy Rostec smontoval už v minulé dekádě. Šlo ale jen o vývojové prototypy určené k reálným testům v prostředí, ve kterém by měly excelovat. Skončit měly v roce 2022, na kdy byl naplánován i start sériové výroby, vidle do toho ale pochopitelně hodila válka na Ukrajině. Rostec tedy až se zpožděním navázal tam, kde zkraje dekády přestal, a testy auta dokončil. Společnost tedy nyní oznámila, že TM-140 má za sebou opravdu extrémní testování, v jehož rámci mimo jiné najel přes 2 300 kilometrů při teplotě pod -45 stupňů Celsia.

Kurganský strojírenský závod neboli Kurganmašzavod dodává, že motor lze nastartovat při těchto mrazech nastartovat i při takřka vybité baterii. Dieselové ústrojí vozu je navíc navrženo tak, abyste ho nemuseli vypínat celé týdny, ba dokonce i měsíce. Vše pochopitelně bude záležet hlavně na přísunu paliva, přičemž standardní nádrže poberou naftu na 550 kilometrů dojezdu. TM-140 však může být osazen i přídavnými, které jeho akční rádius zvedají na 870 km. Obojživelník se přitom dokáže pohybovat rychlostí 45 km/h na souši a 5 km/h ve vodě.

V rámci oněch testů jej Rusové zatížili 1,5násobkem povolené kapacity, tedy šesti tunami místo čtyř. Kromě toho s ním ve vysoké rychlosti skočili ze 70 centimetrů vysokého skokánku do vody, zároveň s nákladem vyjížděli i kopce s až 35stupňovým sklonem. TM-140 vše zvládlo bez ztráty květinky.

Rostec tedy v příštím roce vyrobí první várku 40 sériových kousků. Klientela si bude moci vybrat ze čtyř základních variant od nákladní přes osobní až po ty vybavené mobilní dílnou či jeřábem. Sáhnout ale bude moci i po rozsáhlém příslušenství. V závislosti na dané volbě se mění i rozměry pásáku, který může maximálně narůst na 7,8 metru do délky a 3,1 metru do šířky i výšky. Světlá výška 450 milimetrů pak zaručuje průchodnost pomalu jakýmkoli terénem.

TM-140 je hotový, sériově vyrábět se začne příští rok, aktuálně má za sebou opravdu extrémní testy. Foto: Rostec

Zdroj: Rostec

Petr Prokopec

