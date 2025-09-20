Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
Petr ProkopecPamatujete ještě na nedávný summit ruského a amerického prezidenta na Aljašce? Jestli nás přiblížil míru na Ukrajině, se teprve ukáže, jednomu Američanovi ale přinesl ruskou motorku zdarma přímo od Putina. A humbuk kolem toho setkání i daru Ural jaksepatří využívá.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
20.9.2025 | Petr Prokopec
Pamatujete ještě na nedávný summit ruského a amerického prezidenta na Aljašce? Jestli nás přiblížil míru na Ukrajině, se teprve ukáže, jednomu Američanovi ale přinesl ruskou motorku zdarma přímo od Putina. A humbuk kolem toho setkání i daru Ural jaksepatří využívá.
Železo je třeba kout, dokud je žhavé. Své o tom zjevně ví i v Rusku, kde výrobce motocyklů Ural přišel s limitovanou edicí stroje Gear Up. Ten je odkazem na setkání prezidentů Vladimíra Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, kde se řešil mír na Ukrajině. Na dohodu sice nedošlo, ovšem minimálně jeden člověk z tohoto summitu v nemalé míře profitoval. Byl jím Mark Warren, Američan žijící právě na Aljašce, který ovšem používá ruský motocykl od Uralu.
Warren byl krátce před setkáním zastaven ruskými novináři, kterým se svěřil, že kvůli sankcím je pro něj velmi náročné shánět náhradní díly a udržovat tak motorku v provozu. Jeho příběh se dostal až k Putinovi, který mu nový Gear Up koupil jako dar. A následně byl Američanovi skutečně dodán. Ten si zprvu myslel, že jde o žert, po úvodním zdráhání se však nakonec motorku rozhodl přijmout. A zatím se nezdá, že by mu to víc lidí mělo za zlé.
V reakci na toto PR se přitom Ural rozhodl přijít s novou limitkou zvanou nepřekvapivě Alaska. K mání bude jen 10 exemplářů, které se dočkají unikátního lakování kombinujícího modrou a světle šedou barvu, lehčích modifikací motoru a ochrany čelního světla. Mimo to budou moci jejich majitelé počítat také s novými tlumiči a nižším čelním sklem, což má zredukovat větrný odpor. Na sajdkáře, která je součástí standardní výbavy, pak nechybí grafický polep.
Cena limitované edice zatím nebyla upřesněna, nicméně plně nabušený Gear Up, jaký dostal Warren, stojí necelého půl milionu korun. Dá se tak předpokládat, že každý z 10 strojů zamíří ještě o poznání výš, což z něj udělá sběratelskou záležitost. Díky onomu summitu je ovšem Ural v Rusku v centru dění, načež nebude mít problém celou edici rychle rozprodat. A nedivili bychom se, kdyby došlo i na zvýšení odbytu standardních motorek.
Standardní Gear Up není úplně levnou záležitostí, vyjít může i na přibližně půl milionu korun. Nová limitovaná edice pochopitelně zamíří ještě výše. Foto: Ural
Zdroj: Ural
Bleskovky
- Požár kamionu převážejícího supersporty pohřbil auta za víc jak 30 milionů, z většiny nezbylo vůbec nic
včera
- Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit
20.9.2025
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
20.9.2025
Nejnovější články
- Před 10 léty se krásný den premiér VW změnil v naftovou noční můru, která neskončila dodnes. Zneužívá jí kdekdo
včera
- Úplně poslední skutečné Lambo může být vaše. Vypadá všelijak, i tak na něj potřebujete obrovské peníze
včera
- Rolls-Royce ukázal nový motor V12 s výkonem 2 222 koní, který je šetrný k přírodě. A pak že to nejde
včera
- Jindy spořádaní Kanaďané začali ve velkém demolovat stacionární radary, sami politici už říkají, že jsou to skrytí výběrčí daní
včera
- „Nikdy neodstoupím, nikdy!” Jeden z nejvyšších šéfů BMW říká, že se spalovacími motory nikdy neskončí
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva