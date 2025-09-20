Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek

Pamatujete ještě na nedávný summit ruského a amerického prezidenta na Aljašce? Jestli nás přiblížil míru na Ukrajině, se teprve ukáže, jednomu Američanovi ale přinesl ruskou motorku zdarma přímo od Putina. A humbuk kolem toho setkání i daru Ural jaksepatří využívá.

20.9.2025 | Petr Prokopec

Foto: Ural

Pamatujete ještě na nedávný summit ruského a amerického prezidenta na Aljašce? Jestli nás přiblížil míru na Ukrajině, se teprve ukáže, jednomu Američanovi ale přinesl ruskou motorku zdarma přímo od Putina. A humbuk kolem toho setkání i daru Ural jaksepatří využívá.

Železo je třeba kout, dokud je žhavé. Své o tom zjevně ví i v Rusku, kde výrobce motocyklů Ural přišel s limitovanou edicí stroje Gear Up. Ten je odkazem na setkání prezidentů Vladimíra Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, kde se řešil mír na Ukrajině. Na dohodu sice nedošlo, ovšem minimálně jeden člověk z tohoto summitu v nemalé míře profitoval. Byl jím Mark Warren, Američan žijící právě na Aljašce, který ovšem používá ruský motocykl od Uralu.

Warren byl krátce před setkáním zastaven ruskými novináři, kterým se svěřil, že kvůli sankcím je pro něj velmi náročné shánět náhradní díly a udržovat tak motorku v provozu. Jeho příběh se dostal až k Putinovi, který mu nový Gear Up koupil jako dar. A následně byl Američanovi skutečně dodán. Ten si zprvu myslel, že jde o žert, po úvodním zdráhání se však nakonec motorku rozhodl přijmout. A zatím se nezdá, že by mu to víc lidí mělo za zlé.

V reakci na toto PR se přitom Ural rozhodl přijít s novou limitkou zvanou nepřekvapivě Alaska. K mání bude jen 10 exemplářů, které se dočkají unikátního lakování kombinujícího modrou a světle šedou barvu, lehčích modifikací motoru a ochrany čelního světla. Mimo to budou moci jejich majitelé počítat také s novými tlumiči a nižším čelním sklem, což má zredukovat větrný odpor. Na sajdkáře, která je součástí standardní výbavy, pak nechybí grafický polep.

Cena limitované edice zatím nebyla upřesněna, nicméně plně nabušený Gear Up, jaký dostal Warren, stojí necelého půl milionu korun. Dá se tak předpokládat, že každý z 10 strojů zamíří ještě o poznání výš, což z něj udělá sběratelskou záležitost. Díky onomu summitu je ovšem Ural v Rusku v centru dění, načež nebude mít problém celou edici rychle rozprodat. A nedivili bychom se, kdyby došlo i na zvýšení odbytu standardních motorek.


Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek - 1 - Ural Gear Up Ural Alaska 2025 oficialni 01
Standardní Gear Up není úplně levnou záležitostí, vyjít může i na přibližně půl milionu korun. Nová limitovaná edice pochopitelně zamíří ještě výše. Foto: Ural

Zdroj: Ural

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.