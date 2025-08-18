Rusové poslali na silnice svůj revoluční tahač. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí
Petr ProkopecVypadá pozoruhodně zejména díky své úzké kabině. Do té se přece nemůže vejít žádná posádka, říkáte si? V tom je právě ten vtip, Navio L5 je autonomní tahač, takže řidiče nepotřebuje. A podle výsledků 1600kilometrové testovací jízdy opravdu funguje.
Rusové poslali na silnice svůj revoluční tahač. Vidíte ho celý, na fotce nic nechybí
18.8.2025 | Petr Prokopec
Vypadá pozoruhodně zejména díky své úzké kabině. Do té se přece nemůže vejít žádná posádka, říkáte si? V tom je právě ten vtip, Navio L5 je autonomní tahač, takže řidiče nepotřebuje. A podle výsledků 1600kilometrové testovací jízdy opravdu funguje.
Mír na Ukrajině zatím není, ale už dnes může být. Donald Trump má za sebou několikahodinové jednání s Vladimírem Putinem na Aljašce, po němž je prý dohoda mezi všemi znepřátelenými stranami blíž než kdy dřív. V tuto chvíli ale pořád platí, že Rusko musí čelit zejména ekonomickým sankcím, které jej měly srazit na kolena. Minimálně v automobilové branži to ovšem stále není moc patrné, dokonce i domácí vývoj pokročilých aut probíhá dál.
Nově se tak tamní firma Navio pochlubila úspěšnou testovací jízdou autonomního tahače Navio L5. Ten se samovolně, i podle přiloženého videa jen za dohledu lidského řidiče přesunul z Petrohradu do Kazaně, což je trasa dlouhá 1 600 km. Cesta mu přitom zabrala pouhých 24 hodin, zatímco řidičům daný úsek trvá 58 hodin, tedy víc než dvojnásobek. Důvodem však není to, že by autopilot překračoval zákony a letěl šílenou rychlostí. Jen zkrátka nemusí dodržovat bezpečnostní přestávky jako lidé z masa a kostí.
Navio L5 přitom počítá nejen s kamerami, radary a senzory, nýbrž také s LiDARem. Mimo to ruská společnost již od roku 2023 mapuje nejvytíženější ruské dálnice, aby měla co nejpřesnější podklady pro navigaci. Jejích 35 prototypů tak jen do prosince 2024 najelo přes 1,8 milionu kilometrů, především pak na dálnici M-11. Právě tu nejnovější verze autonomního vozu použila, spolu s dalšími dálnicemi M-12 a A-113. Ve srovnání s chystanou sériovou verzí, kterou můžete vidět na fotkách okolo, však byla osazena konvenční kabinou, ve které nechyběl operátor.
U sériového provedení se nicméně s prostorem pro jakoukoli posádku nepočítá, což dopřává vozu neobvyklý a vpravdě atraktivní vzhled. Po faktické stránce to má hned dvojí pozitivní dopad zejména na pořizovací cenu a provozní náklady - Navio jednak ušetřilo výdaje spojené s komfortem a bezpečností řidiče, jednak mohlo díky zeštíhlení čelních partií přistoupit k jejich maximální aerodynamické optimalizaci a větší je též prostor pro náklady. Spotřeba paliva pak měla měla klesnou o 15 procent a celkové náklady spojené s přepravou asi o 30 procent. To všechno zní zajímavě, podívejte se na víc v přiloženém obrazovém materiálu.
Navio L5 je ruským autonomním tahačem, který již má za sebou vícenež 1,8 milionu testovacích kilometrů. Jedny z posledních vedly z Petrohradu do Kazaně, cestu dlouho 1 600 km novinka zvládla za 24 hodin. Foto: Navio, tiskové materiály
Zdroj: Navio
