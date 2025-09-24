Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry

Může se zdát, ze špatným zacházením s pneumatikami a jejich huštěním si lze leda pořádně zamazat ruce, tento neobvyklý experiment vám ale ukáže, že realita je úplně jiná. Zvlášť z některých typů kol a pneumatik se může stát doslova smrtící zbraň.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry

24.9.2025 | Petr Prokopec

Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry

/

Foto: AvtoVAZ

Může se zdát, ze špatným zacházením s pneumatikami a jejich huštěním si lze leda pořádně zamazat ruce, tento neobvyklý experiment vám ale ukáže, že realita je úplně jiná. Zvlášť z některých typů kol a pneumatik se může stát doslova smrtící zbraň.

O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Totéž vlastně platí o vzduchu, bez kterého by neexistoval život. Neobešla by se bez něj ani spalovací auta a klíčový je dokonce také po ta elektrická. Pod tlakem se totiž pěchuje do pneumatik, díky nimž se nemusí do asfaltu zakusovat ocelové ráfky.

Výrobci pro každý model předepisují správnou míru nahuštění, jež počítá jak s hmotností vozu a rychlostí, jakou je schopen vyvinout, tak i s nosností. Přesto všechno se ovšem najdou lidé, kteří do pneumatik klidně pošlou o pár barů víc, než je třeba. Přijde jim totiž, že více je lépe a při nižším nahuštění by se pneumatika rozvalila po vozovce jako želé. To je samozřejmě chyba, která může mít doslova katastrofální následky, jak dokázali Rusové z Garage 54. Ti se totiž nově rozhodli, že starou Ladu Samara osadí pneumatikami, které budou nafukovat tak dlouho, dokud je stlačený vzduch neroztrhá.

Při svém prvním pokusu usadili pneumatiku na střechu, kde ovšem k příliš velkým škodám navzdory ohlušující ráně nedošlo. Dokonce se nevysypala ani okna vozu. Proto došlo na přefukování jednoho z předních plášťů. A tentokrát se už patřičně destruktivní následky dostavily, neboť došlo na odchlípnutí blatníku a podběhu. Jakmile ale došlo na zadní kolo, kupodivu se znovu nestalo prakticky nic, výbuch směřoval spíše dolů a do ráfku.

Proto se Rusové rozhodli z pneumatiky udělat nášlapnou minu a částečně ji zakopali do země, přičemž zmíněnou Ladu natlačili nad ni. Co se stalo poté, bere dech. Vůz totiž po výbuchu nadskočil pomalu jako v hollywoodských filmech. Po kontrole interiéru pak Rusové zjistili, že došlo na odtržení celé podlahy a posunu sedáků až na úroveň palubní desky. Kdokoli, kdo by seděl uvnitř, by tak v danou chvíli měl tělo zaražené do stropu.

Stále to ale nebyl vrchol destrukce, jaké je stlačený vzduch schopen. Dovnitř se totiž nastěhovala pneumatika nákladního vozu, která kabinu doslova rozmetala na kusy. Při výbuchu se přitom oddělil i střešní panel, který dopadl desítky metrů daleko od „místa činu“. Jakmile pak došlo na zakopání dalšího takového kousku, byl to již definitivní konec ruského sedanu, neboť ten znovu vyletěl do výše a na zem dopadl už jen jako hromada šrotu.

Pokud tedy za sebou máte podrobné studium Klubu rváčů, kdy jste hledali, jak se z mýdla a pytle pilin dá vyrobit bomba, tady máme mnohem jednodušší návod. Jakkoli doufáme, že následovat jej budete jen při zajištění maximální bezpečnosti sebe a okolí. Ač totiž vzduch ve vašich plicích působí blahodárně, při natlakování do pneumatiky se již může stát oním zlým pánem, který ničí úplně všechno v okolí, podívejte se na to sami.


Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry - 1 - Lada Samara VAZ 21099 oficialni 01Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry - 2 - Lada Samara VAZ 21099 oficialni 02Rusové ukázali smrtící riziko špatného zacházení s pneumatikami, na místě dokáže rozsekat celé auto na hadry - 3 - Lada Samara VAZ 21099 oficialni 03
Lada Samara sedan alias VAZ 21099, která si na některých trzích říkala také Lada Forma, posloužila v tomto případě jako oběť. A dobře opravdu nedopadla... Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: Garage 54@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše