Rusové upřesnili, jaká auta budou rozdávat za to, že se lidé nechají očkovat proti COVIDu

Zajímavá ruská motivace nabrala konkrétních rozměrů. Že se auta budou rozdávat, bylo už jasné, úřady ale neřekly, o jaké vozy půjde. Teď se to ví, o Renaulty, ale trochu polovičaté.

Patříme mezi ty, kterým je z metody cukru a biče bližší to první, a tak nám nebyla proti srsti zpráva informující o tom, že v Rusku budou rozdávat auta za to, že se lidé nechají očkovat proti COVIDu. Zrovna v Rusku bychom čekali spíše více onoho biče, nakonec má ale podpůrná akce formu losování pětice výherců nového auta každý týden pro Moskvany, kteří se od tohoto pondělí nejméně do poloviny července nechají naočkovat ruským Sputnikem.

Toto už je známé od víkendu, tehdy ale nebylo řečeno, o jaké vozy půjde. Uvedeno bylo jen, že to budou auta domácí výroby v ceně přesahující 1 milion rublů (tedy asi 292 tisíc Kč) za kus. V ruských poměrech to znamená už lepší auto a vzhledem k informaci o domácí výrobě jsme usuzovali na některou z vrcholných Lad, pochopitelně. Nakonec je to ale trochu jinak.

Podle informací agentury TASS bude odměnou Renault, ovšem ne tak úplně Renault. Jde o model Logan, tedy přeznačkovanou Dacii, která se v Rusku vyrábí ve stejné továrně jako ladovky. O jakou variantu se jedná, nevíme, více než 1 milion rublů ale stojí pouze provedení Stepway v nejvyšší výbavě Drive s motorem 1,6 o výkonu 102 (manuál) nebo 113 (automat CVT) koní.

I to už je na ruské poměry parádní auto. Jak moc bude díky němu očkovací akce úspěšná, nevíme, dosud se ale snahy o vakcinaci ruské populace setkaly jen s velmi omezeně vřelým přijetím, proto se také koronaviru v Rusku opět daří.

