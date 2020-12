Rusové žijící v Británii srovnali „mafiánská” BMW, jedno se značkou MO55KVA, druhé KIRUL před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Trochu strach jde z nekonvenčního srovnání dvou černých bavoráků v podání ruských emigrantů do Velké Británie. Však se stačí podívat na jeho úvod.

Berte dále zmíněné s nadsázkou jako vánoční relax, ostatně doufáme, že tak to myslí i autoři přiloženého videa. Pro případ, že by tomu tak nebylo, bychom mu ale raději nedávali palec dolů - úplně bychom nechtěli skončit jako muž svázaný v kufru jednoho z aut v jeho úvodu...

Oněmi auty jsou černé sedmičkové bavoráky, vozy tradičně vnímané podstatnou částí společnosti jako mafiánské, zvláště pak ve zvolených verzích. Nepochybujeme o tom, že naprostou většinu těchto vozů kupují slušní lidé z řad úspěšných byznysmenů, mafiánskému vnímání ale autoři v tomto případě vycházejí směle vstříc - svůj ruský původ neskryjí a ani se o to nesnaží, už registrační značky na přání MO55KVA a KIRUL v tomto případě hovoří za vše.

Snad žertovné ladění videa ale hoďme za hlavu, jeho podstatou je srovnání dynamiky současného vrcholu sedmičkové řady, modelu M760Li xDrive a jeho předchůdce, verze 760Li. Může se zdát, že jde o prakticky stejná auta, ale není to tak úplně pravda - to novější používá dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o objemu 6,6 litru, jehož až 585 koní míří na všechna kola, zatímco to starší pohání motor 6,0 V12 biturbo s 545 koňmi mířícími jen na zadek.

Vést dlouhé debaty o tom, který vůz bude ve sprintu rychlejší, nemá smysl, třebaže starší typ je o 115 kg lehčí. Zajímavé je vidět, jak velký rozdíl je, což nejlépe zhlédněte sami - v případě akcelerace s pevným startem je kvůli absenci pohonu 4x4 u starší verze docela značný, klání s letmým startem je mnohem vyrovnanější. Ovšem, starší kousek s pohonem jen zadních kol dokáže citelně efektněji driftovat, jak vám jeho majitel s nepřekvapivým jménem Kirill též osobně ukáže...

BMW 760Li F02 je nepřekvapivě pomalejší... Foto: BMW



...než BMW M760Li F11. V případě klání s letmým startem ale rozdíl není značný. Foto: BMW

Zdroj: JanizTV@Youtube

Petr Miler