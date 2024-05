Rusové zveřejnili video odhalující pozadí vývoje a výroby nové verze Putinovy limuzíny, poprvé ji dostal zahraniční diplomat před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Vypadá to, že výrazně přepracované provedení reprezentativní limuzíny Rusům nespadlo z nebe, na jeho přípravě museli pár let pracovat. Za zlomové pak lze označit i to, že vůz poprvé začal sloužit diplomatickému sboru cizí země.

Po 6 letech auta dříve dostávala své nové generace, v poslední době ale i ty nejvyspělejší automobilky sahají v tomto časovém horizontu nezřídka jen po velkých faceliftech. Rusové jako by aspoň v tomto ohledu chtěli jít s dobou, neboť před pár týdny poprvé ukázali nové provedení Aurusu Senat, kterému málokdo řekne jinak než „Putinova limuzína”. Skoro nikdo jiný krom vládce Ruska jej totiž k dispozici neměl a nemá, i když vůz debutoval už v roce 2018 na Putinově už ani nevíme kolikáté inauguraci.

To je také jeden z důvodů, proč pouze facelift, navíc opravdu výrazný, nepůsobí ani po takové době nepatřičně - auto, které sotvakdy můžete zahlédnout, se stěží okouká. Ke všemu se zdálo, že si na něm Aurus (nebo spíš institut NAMI, který stojí za jeho vývojem a dominantně se stále stará i o výrobu) dal záležet, když si vyhrál i s takovými detaily, jako jsou světla údajně překonávající i „lampy” od Audi či Mercedesu.

To jen potvrzuje přiložené video, na kterém Rusové odhalili právě pozadí vývoje a výroby tohoto auta. Zjevně jim nespadlo z nebe, na jeho inovované verzi museli snad i roky pracovat, aby se dopracovali ke stávající podobě zevnějšku, interiéru i palubní elektroniky. Je jistě pozoruhodné, že jsou schopni vůz takového ražení za současného stavu věcí dát dohromady, zůstává ale otázkou, jak vlastně funguje - mimo Putina a jeho blízkých s ním málokdo měl tu čest.

I to se ale může změnit, jak informují lidé z Motor.ru. Skromnější, tedy kratší verzi auta se podařilo poprvé nafotit na diplomatických značkách náležících zahraniční ambasádě. Jde o tu lybijskou, takže o žádné „normální” zemi nemůže být řeč, ovšem i tak je to průlom - dosud nemohli na Senat pomýšlet ani ruští diplomaté, natož ti zahraniční. Na symbol rozjezdu výroby ve velkém to ale stejně nevypadá - jde o variantu vozu před nedávnou modernizací, tedy možná i dříve použité zboží.

Inovovaný Aurus Senat vypadá zajímavě, níže můžete vidět, jak vznikal. Foto: Aurus

Zdroje: Aurus, Motor.ru

Petr Miler

