Ruští sportovci dostali odměny v naturáliích, BMW navezlo do Kremlu 129 aut

/ Foto: Mikhail Metzel, TASS

Tušíme, že zlobit se nebudou, svým českým kolegům ale mohou tak trochu závidět. Zatímco naši medailisté si přišli na miliony v hotovosti, ti ruští musí případně prodat svá nová BMW.

Asi vám neodhalíme největší tajemství vesmíru, když konstatujeme, že profesionální sport umí být dobrým zdrojem obživy. A platí to i o tom, který se historicky tváří jako amatérský a ve kterém obvyklá loga sponzorů nahrazuje pětice olympijských kruhů. Neberte to projev závisti, dostat se na vrchol ve sportovním světě chce jistě nekonečně mnoho nasazení. Ne každý ale ví, že úspěšná účast na Olympiádě není jen zdrojem radosti a národní hrdosti, ale také tučných finančních odměn.

Za úspěšnou reprezentaci na letošních (nebo loňských konaných letos?) Olympijských hrách dostali čeští reprezentanti odměnu 2,4 milionu korun, pakliže byli zlatí, 1,8 milionu korun, pokud byli stříbrní a 1,2 milionu Kč, byli-li bronzoví. Podobné odměny dává za účast naprostá většina zemí, ne všechny jsou ale tak štědré - třeba Američané si nominálně přijdou na menší peníze. Včera převzali své odměny Rusové, kteří se pro změnu musí smířit s naturáliemi.

Nebude to pro ně ale tak složité, neboť darem jim není rohlík s paštikou, ale zbrusu nová BMW. Těch ruský Fondu pro podporu olympijského sportu nakoupil celkem 129 a ruské zastoupení BMW je všechna navezlo do prostoru Kremlu, kde je na slavnostním ceremoniálu předal úspěšným sportovcům Dmitrij Medveděv. Ten v současné chvíli zastává funkci místopředsedy ruské Rady bezpečnosti.

BMW, které je tradičním partnerem těchto aktivit a vozy dodalo za blíže neupřesněné, zvýhodněné ceny, projevilo své nadšení nad už čtvrtým takovým předáváním nových bavoráků. Tentokrát si zlatí medailisté přišli na model X5 ve verzi 30d, stříbrní na X3 opět 30d a bronzoví na X3 20d. Tak dobře jako Češi se tedy ani Rusové nemají, a to i když svá auta prodají.

Alexander Katušev, šéf zmíněného fondu, ale pro agenturu TASS řekl, že navzdory obecnému přesvědčení o tom, že jsou vozy hned po předání prodány, s nimi prý většina sportovců jezdí. Po minulém předání prý bylo obratem prodáno jen 6 % aut. I když to ale sportovci udělají, nikdo jim to nemůže vyčítat - je to dar, se kterým mohou naložit dle vlastního uvážení.

Celkem 129 BMW bylo navezeno do prostoru Kremlu za účelem jejich předání úspěšným sportovcům z letošní Olympiády. Přímo medailisté jich ale dostali jen 77, zbytek zřejmě poslouží jiným účelům. Foto: Mikhail Metzel, TASS

Zdroj: TASS

Petr Miler