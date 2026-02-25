Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet

Když 420 koním generovaným atmosféricky plněným motorem povolíte otěže v uzavřeném prostoru, praskají z toho ušní bubínky. A vy jste za to ještě rádi. Firma Iana Calluma navíc nezůstala jen u ladění motoru, tohle auto má grády.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet

/

Foto: Evoluto Automobili

Když 420 koním generovaným atmosféricky plněným motorem povolíte otěže v uzavřeném prostoru, praskají z toho ušní bubínky. A vy jste za to ještě rádi. Firma Iana Calluma navíc nezůstala jen u ladění motoru, tohle auto má grády.

Ian Callum na počátku roku 2019 oznámil, že opouští Jaguar a bude se dál věnovat svým soukromým projektům. Na první z nich jsme si ovšem museli nějaký ten pátek počkat, představen byl totiž až na Festivalu rychlosti v Goodwoodu o pět let později. Trpělivost se ovšem vyplatila, neboť Callum si vzal do parády Ferrari F355, a to pod hlavičkou společnosti Evoluto, která slavného designéra požádala, zda by karoserii vozu nepřenesl do 21. století.

Na to skutečně došlo, mimo záplavu karbonu přitom dorazily i LEDky, které nahradily čelní „mrkačky“ a nastěhovaly se také dozadu. Podle Calluma za tím stála hlavně vyšší bezpečnost, což klientela nejspíše ocení. Ještě radši ovšem bude za upravenou karoserii, neboť uhlíková vlákna snížila původní hmotnost 1 422 kg na pouhých 1 250 kilo. Konkrétní cifra ovšem bude záviset na klientele, která si hlavně interiér může specifikovat dle svých představ.

Karbonu v podobě dodatečných vzpěr se dočkal i podvozek, torzní tuhost vozu se tak zvýšila o 23 procent. Něco takového bylo nutné, neboť se zvednul také výkon 3,5litrového atmosférického osmiválce, a to z 380 na 420 koní. Na dnešní dobu to sice není nějaký světoborný výkon, ovšem nezapomínejte na oněch 1 250 kilo - tohle auto má jen 3 kila na koně, nepochopitelné nové Audi RS5 s 639 koňmi dočasně a 510 nastálo trpí 3,7 kily v nejlepším případě, dlouhodobě je pak pod tíhou 4,65 kila na koně. Maximální výkon prostě není vše, navíc jakmile italsko-britské stádo zaržaje, začnou se vám ježit chloupky na krku. Na zadní kola je ke všemu přenáší upravený šestistupňový manuál.

Vůz od své premiéry prošel náročným testovacím programem, aby si Evoluto mohlo být jisto, že skutečně může zákazníkům nabídnout záruku na dva roky či 32 tisíc kilometrů. Ani to pochopitelně v současnosti není nic extra, je ale třeba si uvědomit, že originál se vyráběl v 90. letech minulého století. A víc kilometrů, než kolik je kryto zárukou, snad žádný z 55 budoucích majitelů nenajede. A pokud ano, Evoluto mu nejspíš garanci rádo prodlouží.

Britská firma neupřesnila, zda je nějaký z kusů ještě volný, po zveřejnění nového videa se ale dá předpokládat, že případné zbytky produkce budou rychle doprodány. F355 se totiž vypravilo do už proslulého tunelu Catesby v Northamptonshire, kde došlo na zašlápnutí plynového pedálu až pod nový kobereček. To spustilo serenádu, jakou umí jen italské stroje z Maranella. Respektive uměly, neboť moderní produkci Ferrari rovněž omezují všemožné regulace. I proto Evoluto válí.


Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 1 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 03Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 2 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 04Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 3 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 05Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 4 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 06Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 5 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 07Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 6 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 08Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 7 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 09Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 8 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 10Ryčící novinka bez turba předvádějící svůj zvuk v tunelu je něco, co v roce 2026 nečekáte, tím víc to chcete slyšet - 9 - Ferrari F355 Evoluto 2026 nova sada 11}
Britskou společností upravené Ferrari F355 se ukázalo v tradičním odstínu italské značky. Konkrétní specifikace ale vždy budou záviset na majitelích. Především ale předvedlo svůj zvuk, pusťte si ho níže. Foto: Evoluto Automobili

Zdroj: Evoluto Automobili

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.