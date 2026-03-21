Moderní nesmysly v autech neberou konce, Číňané začali prodávat auto s otevíráním dveří gesty

Pokud si chcete připadat jako rytíř Jedi, může to na vás zabrat, ostatní si budou při pokusu otevřít dveře připadat spíš jako blbci. Video, na kterém se pokouší dvojice lidí této funkce využít, je výmluvné samo o sobě.

dnes | Petr Miler

Foto: Lucasfilm, tiskové materiály

Pokud si chcete připadat jako rytíř Jedi, může to na vás zabrat, ostatní si budou při pokusu otevřít dveře připadat spíš jako blbci. Video, na kterém se pokouší dvojice lidí této funkce využít, je výmluvné samo o sobě.

„Kredity ti budou stačit,” říká Qui-Gon v jedné ze slavných scének z Hvězdných válek, když se trikem s myslí za pomoci typického gesta pokouší přesvědčit Wattoa, aby mu prodal věc, na kterou nemá peníze. „Ne, nebudou,” říká Watoo, na což Qui-Gon zareaguje opakováním téhož. „Ne, nebudou, myslíš, že jseš nějakej Jedi, že tady tak máváš pazourou? (...) Na mě tyhle triky nefungujou, jenom prachy!” reaguje Watto a nic mu neprodá.

Připomnělo mi ji video níže, které ukazuje pokus otevřít dveře nového čínského SUV Aito M8 od Seres Auto za pomoci gesta. A dveře reagují tak trochu jako Toydariani - prostě to na ně neplatí a nebýt ochoty zúčastněných zkoušet to donekonečna, asi by jim nezbylo než vzít za kliku. Což nutně pokládá otázku: Proč za ni nevzít hned? Upadla by někomu ruka?

To je otázka, na kterou nemáme odpověď, u Seresu ale říkají: Proč za ni brát, když můžete sáhnout o pár centimetrů vedle do prázdna a připadat si jako David Copperfield? Nadpřirozené pocity je vážně asi to jediné, co vám tahle funkce dá, jinak je to typický moderní nesmysl, který nepřináší vůbec nic navíc, zato znamená spoustu potenciálních problémů. Dokud je jakousi nadstavbou nad standardními klikami, asi to nehrozí, až někoho ale napadne, že úplnou eliminací klik a jejich nahrazením ovládáním gesty by šlo ušetřit peníze...

Ani nechceme vidět hasiče, jak marně sahají do prázdna vedle auta bez klik doufajíc, že hořící auto nepozbylo aspoň této funkce, zatímco uvnitř někdo čeká na spásu. Inovace jsou nám blízké, moderním řešením fandíme všemi deseti, musí ale přinášet nějakou reálnou hodnotu, musí něco usnadňovat, zrychlovat, prostě zefektivňovat. Tohle je inovace pro inovaci, nesmyslná věc sloužící leda pro pobavení... okolí. To až se budete pokoušet otevřít dveře minutu, i když by vám jinak trvalo sekundu.


Seres Aito M8 nemusí být nezajímavé auto, jeho atraktivita ale zcela jistě nepramení z ovládaní otevírání dveří gesty, vážně ne. Foto: Seres Auto

Zdroj: Tansu Yegen@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

