Sám šéf Mercedesu láká na elektrickou třídu G a její tankovou otočkou, působí to jako kapitulace

Je krajně neobvyklé, aby se generální ředitel velké automobilky osobně účastnil propagačních aktivit spojených se specifickou verzí konkrétního modelu. Že už by měl i on pocit, že Mercedesu s naplňováním jeho elektrických plánů teče do bot?

Před pár lety si Mercedes-Benz vzal do hlavy, že si automobilový svět podmaní elektromobily. A proto začal pod kotlem zvaným bateriový pohon přikládat jako smyslů zbavený, aniž by se svých zákazníků ptal, zda o něj stojí. Od první chvíle jsme jej varovali před tím, že takové vozy sice může nabízet, ale podstatnou část své současné klientely si s nimi nemá šanci udržet. Navíc se vystaví konkurenci, se kterou se spalovacími vozy vůbec nemusí bojovat.

Firma už nyní poznává, že vše není tak krásné, jak si malovala. A před pár týdny finanční ředitel automobilky Harald Wilhelm chtě nechtě musel s pravdou ven. Firma jeho ústy přiznala, že marže na elektromobilech jsou a zůstanou nižší, než se dříve předpokládalo. A ž přetlak nabídky nad poptávkou, který způsobuje pokles cen, aniž by dynamika růstu prodejů nezachovávala negativní trend (to je mimochodem krásná formulace...), znamená finanční škody. „Je to docela brutální prostředí,“ shrnul současný stav.

Pro třícípou hvězdu je to pochopitelně problém, neboť už dnes firmě začíná téci do bot a výhled budoucna musí zneklidňovat i kovaného optimistu, který vypitou sklenku považuje za poloprázdnou. Stávající portfolio totiž čítá stále více modelů, které pohání maloobjemové pohonné motory, které tradiční klientelu vábí asi stejně jako česnek, kříž a svěcená voda hraběte Drákulu. K tomu se nyní přidávají hlavně ony elektromobily, jejichž prodeje se na některých trzích hroutí už nyní, kdy nestačily ani vystoupat pořádně vysoko. A bude jich jen víc.

Patřit mezi ně bude také sériová verze předloni představeného konceptu EQG. Tedy bateriové verzi třídy G, která dorazí příští rok. Máme pocit, že to je nesmysl z podstaty, tedy pokud se už i z Géčla nestalo „městské SUV”, protože jinak se pro tak velké, těžké a neforemné auto určené pro cesty mimo civilizaci elektrický pohon nehodí ani omylem. A obavy má zřejmě i šéf automobilky Ola Källenius, který se rozhodl přiložit ruku k marketingovému dílu. To zní jako kapitulace.

Marně totiž přemýšlíme nad tím, kdy naposledy jsme generálního ředitele automobilky vyrábějící auta po milionech viděli propagovat okrajovou verzi jednoho z modelů, to samo o sobě něco naznačuje. Buď jak buď si na videu níže můžete prohlédnout předprodukční model v maskovací fólií, jak se proplétá náročnějším terénem. A mimo to si střihne i tzv. tankovou otočku. Každé z kol je totiž osazeno elektromotorem, jenž se mohou točit dopředu i dozadu. Vůz se tedy dokáže otočit na pětníku, což občas může pomoci. Spíše jde nicméně o party trik, který přesvědčí spíše pozéry než kohokoli jiného, především ale nejde moc dohromady s nutně omezenou akceschopností vozu v odlehlých oblastech danou právě elektrickým pohonem.

Kdo si tak tohle auto koupí? S elektrickým pohonem zamíří nahoru cena, což část klientely odradí samo o sobě. A ta zbylá bude z velké časti poukazovat na obavy s dojezdu, hlavně v terénu. Pokud totiž dojde palivo spalovacímu provedení, můžete sáhnout po kanystru a za pár chvil pokračovat v kratochvílích. Co však uděláte u elektromobilu? Ona tanková otočka vám rozhodně nepomůže, zvláště když na její provedení chybí energie. Třícípá hvězda tak možná zase ostrouhá. A Källenius se dost možná právě toho bojí už teď.

Elektrická třída G se stejně jako ta spalovací ukáže příští rok. Na druhou zmíněnou značka až tak neláká, což není překvapivé - její prodeje s těmi správnými motory jsou pomalu automatické. Bateriový pohon ale potřebuje obhajobu, nejde o řešení vyžádané zákazníky. Foto: Mercedes-Benz

