Sám VW dál sráží svůj vlastní bestseller, teď i vymyslel srovnání tak, aby prohrál

Srovnání aut v určitých disciplínách má svá léta zažitá pravidla, která se pro zachování relevantnosti výsledků nemění. Zrychlení se tedy obvykle srovnává na stovku nebo ve sprintu na 400 metrů, VW ale zvolil sprint na 60 metrů.

Volkswagen Golf je takřka neohroženým hegemonem evropských prodejů. Za skoro 5 dekád jeho existence se objevilo pouhých 5 aut, která jej dokázala prodejně porazit, a to nejčastěji v momentě, kdy Golf na trhu končil v dosavadní nebo začínal v nové generací. Je to obdivuhodné, uvážíme-li, jak pestrý evropský trh je a jak moc se mění nálady publika.

Takové auto bychom si jen hýčkali, VW už ale nějakou chvíli naznačuje, že Golf by raději viděl v jiné pozici. Asi by raději prodával elektrický hatchback ID.3, který lépe zapadá do jeho „emisní strategie”, protože Golf osmé generace pohání pouze benzinové a dieselové motory. Pokud se o tomto záměru mluvilo v momentě, kdy se nová generace ukázala být v lecčem horší, dalo se to označit za spekulaci a konspirační teorii. Co před sebou máme dnes, už ale jinak než jako házení klacků pod nohy vnímat nelze.

Automobilka se zjevně rozhodla za každou cenu ukázat, že elektrifikace skvělá, zatímco spalovací motory patří do muzea. A zatímco Němci to svými kroky možná jen naznačovali, španělská divize Volkswagenu už se to ani nepokouší skrývat. Uspořádala tedy souboj mezi ID.3 a Golfem GTI ve sprintu koncipovaný zcela okatě tak, aby dopadl ve prospěch prvního jmenovaného. Podle oficiálních parametrů by elektromobil měl zrychlit z klidu na stovku za 7,3 sekundy, zatímco benzinovému vozu stejná disciplína zabere pouze 5,9 sekundy. Sprint na stovku by tedy byl jasný a na takových 400 metrech by rozdíl mezi oběma vozy byl jen větší.

VW se tedy nerozhodl zorganizovat závod ve sprintu na stovku či čtvrtmíli, nýbrž na 60 m - šedesát metrů, takový sprint jsme ještě neviděli. Tady ale dává smysl, neboť krátká vzdálenost nahrává elektrickému pohonu, který má veškerý točivý moment k dispozici již od nulových otáček a rychleji vyrazí z místa. To je celé, pak se karta začne obracet - tušíme, že tak po 61, možná 62 metrech.

Nic proti novým řešením a nastavování zrcadlu realitě, tohle ale není nic takového. To je obyčejná manipulace a vidět takové srovnání realizovat fandy elektromobility, nedivíme se. Ale sám VW? Ještě na okruhu, kde největší reklamní poutač hlásá „Hyundai N”? To nám přijde laciné a nedomyšlené.

Ve sprintu na stovku či v celé řadě dalších disciplín by Golf GTI tahal za silnější konec provazu. Proto se španělská divize Volkswagenu rozhodla, že souboj s ID.3 proběhne jen na 60 metrech, kde ID.3 tak tak vyhraje. Foto: Volkswagen

