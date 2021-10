Schopný pilot vytáhl na okruh obyčejný dieselový Golf, majitelé sporťáků museli z cesty dnes | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Podobné auto se na okruh hodí asi jako holínky do divadla, jenže když za jeho volant usedne někdo, kdo z něj s nadhledem umí dostat maximum, působí i vedle schopnějších strojů jako zjevení.

Je cosi zvláštně uspokojivého na snahách vytáhnout určité auto do míst, kam se vůbec nehodí. Pravda, s Aixamem na dálnici asi velká zábava nebude, ostatně tam ani nesmí, obyčejné auto na okruhu ale zaujmout dokáže. I my jsme proto v minulosti vytáhli na Nordschleife třeba Škodu Rapid 1,2 TSI a něco podobného teď udělal člověk, který si na Youtube říká Sebastian Vittel.

Pochybujeme, že je to jeho pravé jméno, ale to je jedno. Vittel už opakovaně dokázal, že auta řídit umí a podobně jako v našem případě ježdění Rapidem (video též můžete zhlédnout níže) si to náramně užil, a to hned ze dvou důvodů.

Jednak je vždy pozoruhodné vidět, že i taková auta mohou být vyvíjena s cílem odolat extrémní jízdě, což je něco, co se z automobilového průmyslu spíše vytrácí - s ohledem na snahy o minimalizaci nákladů už mnohé automobilky vyvíjí nové vozy spíše pro typického než maximálně náročného zákazníka. Němci si to ale pořád netroufnou a pokud s nějakým vozem přijdou na trh, je jedno, jestli má 100, 200 nebo 300 koní, vždy je vyvinut tak, aby neměl problém využít maxima svého potenciálu klidně na okruh. Jistě ne po 50 kol v řadě, ale dost dlouho na to, aby jedno kolo na Nordschleife nepředstavovalo větší problém.

A jednak je tu jakási „praxe relativity”. Rychlá auta jsou pochopitelně rychlejší než ta pomalá, většina lidí ale jejich dynamiku umí využít leda při akceleraci. Když pak schopný pilot sedne do auta jako Golf 2,0 TDI nebo Rapid 1,2 TSI, dokáže z něj dostat absolutně vše do poslední kapky, a to není zase tak málo, aby polovičatě využívané vozy méně schopnými řidiči se 200, 300 nebo klidně i 400 koňmi na technické trati stačily. To je pak zábava sama o sobě.

Přesně to předvádí Sebastian Vittel na videu níže - se 150koňovým Golfem prostě jede na maximum (mohl si tedy podle nás vypnout protiprokluz a řadit si permanentně sám a byl by ještě rychlejší) a najednou to nevypadá vůbec tak nudně, jak by se mohlo zdát, stačí kulisy okolo. V našem starším videu s Rapidem jich není mnoho a možná bude lepší si jej pustit 125% rychlostí, ale i tak je patrné, kolik pilotů Porsche 911 v technických pasážích v podstatě jen drží krok, i když mají troj- či čtyřnásobně silnější auta, pro která je Nordschleife druhým domovem.

Inu, rychlé auto dělá pořád hlavně řidič - vždy tomu tak bylo a vždy bude. A ti schopní si možná lépe zajezdí v těch slabých, protože když je posadíte třeba do onoho Porsche, jedou už leda proti času, srovnatelného soupeře nachází jen obtížně...

Dieselový Golf 8 se na okruh opravdu nehodí, správně řízený ale spíše zazáří, než aby si utrhl ostudu. Však se na to podívejte níže a jeho jízdu si můžete srovnat s výkonem našeho kolegy v ještě slabší Škodě Rapid. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: Sebastian Vittel@Youtube

Petr Miler