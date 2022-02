Seat Leon Cupra upravený na 520 koní opírá tachometr o číslovku 300 jako nic před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Dynamika supersportů? To je možná slabé vyjádření, i spousta superaut bude mít problém zrychlit ze 100 na 200 km/h za 6,7 sekundy. Leon Cupra je už s továrním výkonem velmi rychlé auto, když mu ale dáte dalších 240 koní, jede jako z praku.

Předchozí generace Seatu Leon Cupra na nás udělala skvělý dojem už krátce po své premiéře. Tehdy se jednalo o 280koňový hatchback, později přibyly do nabídky i silnější verze a také kombík. Ten byl svého času vůbec nejrychlejším kombi na Severní smyčce Nürburgringu a na kolegu kdysi právě na tomto okruhu udělal takový dojem, že si jej sám pořídil na rychlý převoz potomstva. A má ho dodnes.

Dynamika tohoto auta okouzlí hlavně na technické trati, kde Cupra prodá svou mrštnost a přitom stabilitu i v rychlých zatáčkách, její projev je ale vzhledem k třídě, ceně a výkonu působivý také při akceleraci v přímce. S 280 koňmi se k omezovači rychlosti na 250 km/h podívá jako nic, ale co když žádný omezovač nemá? A co když těch koní bude ještě o 240 víc? Přesně to vám ukáže video níže.

Za základ zde skutečně posloužil původní Leon Cupra s 280 koňmi, který dostal pochopitelně už rozsáhlejší úpravu motoru postavenou kolem většího turbodmychadla. To spolu s účinnějším mezichladičem stlačeného vzduchu, jiným řídicím software motoru a dalšími modifikacemi má za následek výkon až 520 koní a točivý moment nanejvýš 600 Nm. To jsou parametry supersportů let nedávno minulých a dynamika odpovídá - tohle auto se i za metu 300 km/h podívá s lehkostí.

Jde tedy o tachometrový údaj, do číslovky 300 na ukazateli rychlosti rafička tachometru doslova nabourá a zasekne se na ní, realita je podle GPS o něco horší. Autu tady ale více než dech dochází otáčky motoru na poslední stupeň tehdy ještě šestistupňového DSG. Jistě, limitem je i přední pohon, akcelerace z místa raději vůbec není na videu zachycena, přesto je to pozoruhodné překvapení.

Je nepochybně otázkou, jaký vliv na životnost celého pohonného ústrojí takové úpravy budou mít, ale to asi nezjistíte, dokud to nezkusíte. A pokud to zkusíte, k dispozici budete mít dynamiku, kterou předčí už opravdu jen špičkové sporťáky. Podívejte se na to sami.

Prakticky stejně vyhlížející Leon Cupra 280 byl v Německu upraven na 520 kobyl. S nimi se podívá i za magických 300 km/h jako nic, alespoň podle tachometru. Ilustrační foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.