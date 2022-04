Vettel požádal Verstappena v boxech o laskavost, jeden mistr světa druhému vyšel vstříc dnes | Petr Miler

/ Foto: Dan Istitene, Red Bull Racing/Getty

Kdo by čekal, že mezi piloty Formule 1 bude panovat nekonečná rivalita, zvlášť pokud oba neprožívají zrovna vysněný start do nové sezóny, mýlil by se. Minimálně Max a Seb se k sobě chovají velmi vstřícně.

Sebastian Vettel prožívá docela hrůzný start do nové sezóny Formule 1. Jednak je jasné, že ani letos nebude sedlat auto schopné usilovat o nejvyšší příčky, především ale v prvních dvou závodech nesedlal vůbec nic. Kvůli covidu musel první dvě velké ceny vynechat a v té třetí se s novým autem těžko sžíval. Nakonec se musel potýkat s výlety mimo trať a nakonec i odstoupením ze závodu.

Max Verstappen na tom není o mnoho lépe. Sice hraje nejvyšší ligu, vyhrál druhý závod, zbylé dva ale nedojel kvůli technickým problémům, kdy mohl v nejhorším případě pomýšlet na druhé pozice. To úřadujícího mistra světa s ambicí titul obhájit musí sakramentsky štvát a svou frustraci dal při i po třetím závodě v Austrálii opakovaně najevo. Přesto není zapšklý a nepřátelský, což platí také o Vettelovi.

Ukazuje to video právě z Austrálie, které bylo tak trochu mimochodem pořízeno během víkendu. Ani si nejsme jisti, zda oba piloti věděli, že jsou nahrávání a i pokud ano, jejich rozhovoru si dlouho nevšiml nikdo jiný. Vytáhl jej až během tohoto týdne Jens Munser, člověk vytvářející designy helem i závodních pilotů, neboť právě na toto téma se Max a Seb dostali do řeči.

Během předzávodního programu při procházce boxy požádal Vettel Verstappena o to, aby si s ním vyměnil helmu. Je to něco jako výměna dresů fotbalistů, přátelský akt respektu, Seb se tedy konkrétně zeptal: „Pokud s tím nemáš problém, rád bych si s tebou někdy vyměnil helmu,” řekl Vettel a Max na to zareagoval s úsměvem: „Ano, jistě. Ale asi až někdy později v průběhu sezóny. Protože pak budu mít už helem víc,” odpověděl. Skoro bromance na závodní trati, když to vidíte na vlastní oči...

Žerty stranou, Vettel je na tyhle věci expert. Krom toho, že je čtyřnásobným mistrem světa, dlouhodobě sbírá různé podobné artefakty ze světa Formule 1 a teď zjevně bude mít i helmu posledního z jeho nástupců na trůnu světových šampionů. Šanci evidentně prováhat nechtěl, v Austrálii to bylo poprvé, kdy mohl Maxe přímo oslovit. A Verstappen se jistě také nebude zlobit - i když sám podobnou mánií proslulý není, může přinejmenším jednoho dne Vettelovu helmu dobře prodat. Mnoho úspěšnějších pilotů, než je on, historie Formule 1 nepoznala.

Doby, kdy se Vettel a Verstappen potkávali na stupních vítězů, jsou už dávno pryč, v boxech se spolu ale evidentně dál baví velmi přátelsky, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Dan Istitene, Red Bull Racing/Getty

