Sedm mohutných náklaďáků s diesely až 13,0 si to rozdalo ve sprintu na letišti, něco takového se nevídá

Tahle auta byla stvořena pro leccos, jen ne pro sprinterská klání. Přes silné motory pod kapotou to skutečně nejsou žádní rychlíci, jejich srovnání je ale zábavnější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Říká se, že v každém dospělém muži dříme malé dítě. A při pohledu na nejnovější srovnávací test britského webu Carwow s tím musíme souhlasit. Zpočátku se totiž může zdát, že souboj sedmi různých náklaďáků bude naprostou nudou. Už jen proto, že podobná mnohatunová monstra potkáváme na silnicích dnes a denně, přičemž závratnou dynamikou rozhodně neoplývají. Jenže abychom pravdu řekli, při závodě na čtvrtmíli bychom chtěli řídit spíše je než další supersport, který vlastně již nemá čím překvapit.

Jednotlivé vozy vám nebudeme dopodrobna představovat, to necháme na jejich majiteli Danielovi ze společnosti Ashville Aggregate. Nicméně zmíníme, že hned tři náklaďáky dostaly do vínku 13litrový dieselový motor. Ten by svou velikostí nejspíše zastínil i takový Smart ForTwo, přičemž v závislosti na typu produkuje 410 až 500 koní. To rozhodně není zanedbatelný výkon, nicméně je třeba dodat, že spárován může být klidně i se 40 tunami hmotnosti. V případě poměru koní a kil tak již čísla příliš okouzlující nejsou, stejně jako neoslní litrový výkon.

Nic z toho pochopitelně tyto vozy nemají v popisu práce, místo toho se starají o odvoz sutě, převoz stavebního materiálu či dovážku betonu. Bez nich by tedy nevznikla řada domů. Velmi by nás zajímalo, jak by tyto náklaďáky fungovaly s elektrickým pohonem, na takové srovnání si nicméně budeme muset ještě hezkých pár let počkat, přeci jen vývoj bateriových či vodíkových náklaďáků je prozatím spíše v plenkách.

Podívejte se tedy sami nyní na to, jak si vedou ve vzájemném klání dieselové stroje, je to napínavější klání, než se může zdát. Závod nakonec vyhrál Mat Watson sedící za volantem Scanie P410, která díky 13litrovému dieselu a 410 koním zvládla čtvrtmíli za 27,5 sekundy. Nejpomalejší pak byla betonová míchačka disponující tímtéž motorem, jen naladěným na 450 koní, která cíle dosáhla za 32,1 sekundy. Příliš velký rozdíl tedy mezi „sedmi užitečnými“ nebyl, na rozdíl od pružného zrychlení. Totéž platí také o testu brzdění, který ale navzdory mnoha tunám dokáže překvapit.

Ilustrační foto: Scania

