Sedminásobný mistr světa v rallye zkusil ujet policii, dostal pokutu 51 tisíc Kč

Vypadá to, že má docela vážné potíže s disciplínou, neboť jde už o druhý vážný incident, do něhož se tento rok připletl. Navíc nešlo jedinou pokutu, které musel Sébastien Ogier uplynulý víkend čelit.

Mistrovství světa v rallye se chýlí ke konci další sezóny a je to podobné „drama” jako v předchozí sedmnácti sezónách. V těch jste nemohli vyhrát, pokud jste se nejmenovali Sébastien nebo Ott, protože Ott Tänak byl v roce 2019 jediným, kdo přetrhl nekonečnou šnůru vítězství Loeba s Ogierem. I letos to vypadá na Ogierův triumf, situaci si sedminásobný francouzský šampion komplikuje hlavně sám.

Už letos v dubnu se dostal do řečí, když způsobil podle nás naprosto zbytečnou nehodu s jiným řidičem v běžném provozu a z místa po konfrontaci s policií ujel - obojí můžete vidět na videu níže. Dostal v návaznosti na to 5 000 euro pokuty za opuštění místa incidentu a k tomu 2 000 euro za projetí jedné z následujících křižovatek na červenou. To nevypadá jako úplně dobrý víkend, třebaže předpokládáme, že zaplacených asi 178 tisíc Kč za dvě hlouposti Ogiera úplně nepálí, zvláště když rallye i díky tomu vyhrál.

O uplynulém víkendu se jel další podnik v Katalánsku a Ogier měl ještě méně povedenou sérii. Nejprve byl pokutován 200 eury za špatné použití nehořlavého vybavení, ale to byla banalita ve srovnání s tím, co následovalo. Při cestě na poslední sobotní rychlostní zkoušku měl ve vší nedočkavosti předjet jiné auto po krajnici, což mu nějakým způsobem - buď byl viděn nebo nahlášen - zajistilo pozornost policie. Té se navíc opět nevzdal bez boje a byl zastaven až po menší honičce.

Detaily události zatím nejsou známé, Ogier byl ale znovu tvrdě pokutován - za předjetí po krajnici a neuposlechnutí pokynů policie dostal postih 2 000 euro, tedy asi 51 tisíc Kč. V rallye navíc skončil čtvrtý a v posledním závodě sezóny v Monze se o celkové vítězství bude ještě muset prát s týmovým kolegou Elfynem Evansem. Vypadá to, že Ogier pod tlakem není takový kliďas, jakým byl a vlastně stále je jeho jmenovec Loeb.

Toyota nebyla ve Španělsku neúspěšná, žádný z jejích pilotů ale nevyhrál a šampion Ogier skončil čtvrtý. Navíc si z Katalánska veze tučnou pokutu a vzpomínku na nepříjemnou konfrontaci s policií. Foto: Toyota

