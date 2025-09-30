Šéf Bugatti ukázal svou soukromou sbírku aut. Je to smečka k pohledání, závidět mu budete jedno každé z nich
Petr MilerTento člověk znovu dokazuje, že má vytříbený cit pro auta a je jedním z mála automobilových manažerů, kterým nikdo nemůže „nadávat do účetních”. Zůstáváme přesvědčeni, že pozice v nejvyšším vedení VW Group ho nemine, jen musí nastat ty správné okolnosti.
před 6 hodinami | Petr Miler
Tento člověk znovu dokazuje, že má vytříbený cit pro auta a je jedním z mála automobilových manažerů, kterým nikdo nemůže „nadávat do účetních”. Zůstáváme přesvědčeni, že pozice v nejvyšším vedení VW Group ho nemine, jen musí nastat ty správné okolnosti.
Naposledy včera jsme probírali, jací lidé se také zmocnili vedení automobilových firem a jejich divizí. Pokud jde o mainstreamovou automobilku zaměřenou na nejširší spektrum zákazníků, kteří z většiny víc než co jiného honí maximální ekonomický užitek, dá se ještě pochopit, pokud ji vede odměřený ekonom. Ale divizi jako AMG nemůže rozumně řídit někdo, kdo nemá nejmenší ponětí o tom, co to je nadšení pro auta a co lidi vede k tomu, aby si v zásadě nesmyslné hračky pro dospělé kupovali.
Ani v případě velkých značek ale není od věci, když člověk autům rozumí, když jsou jeho vášní. Však dlouhodobě nejúspěšnějšími automobilovými manažery byli lidé jako Ferdinand Piëch nebo Bob Lutz, tedy nadšenci každým coulem. Nadšení samo o sobě jistě nestačí, když se ale sejde s tím správným citem pro obchod, marketing i techniku, jde o esa, která jsou schopna na zákazníky nastražovat jednu vábničku za druhou. V současném automobilovém světě jsme dlouho nikoho takového neviděli, až se objevil Mate Rimac.
Jeho entré bylo rozpačité, nejprve se soustředil jen na elektrická auta, není to ale dogmatik. Jakmile pochopil jejich technické i obchodní limity, nemá problém couvnout, uznat jejich nekonkurenceschopnost v některých oblastech a přijít s něčím docela jiným, ne ideologicky hynout zabetonován v sebevražedné pozici. Proto si vydobyl náš respekt - je třeba hledat vždy tu nejlepší možnou, ne předem vybranou cestu. Kdo jiný je toho dnes schopen?
Průnik jeho racionality s nadšením se pak promítá i do jeho soukromé sbírky aut, kterou konečně tak nějak mimochodem ukázal na svém Instagramu. Udělal to v posledních dnech víckrát, video shrnující to hlavní ale přikládáme. Nevíme, co by v takové kolekci měl Elon Musk, Mate Rimac v ní ale má v podstatě ta nejlepší řidičská auta posledních dekád a k tomu několik libůstek. Nemůže v ní pochopitelně chybět Rimac Nevera, bez něj by to byla nevěra, stejně jako věci typu Aston Martin Valkyrie, Pininfarina Battista nebo Ferrari SF90, pro které Rimac vyvíjel a dodával části hybridního pohonu. Ale jinak? Podívejte se sami...
Vidíme BMW M3 E30, jeho osobní lásku číslo jeda, vedle něj i novější eMka jako Z4M, M3 E46 CSL nebo M5 E39. Nechybí věci jako Porsche Carrera GT, Mercedes SLR McLaren nebo VW Golf GTI první generace. A také je tu už probíraný Golf R32, který Mate používá pro denní ježdění ze všeho nejvíc. Nejsou tu v podstatě žádné křiklavé miliardářské nesmysly, pokud si do sbírky nenašly cestu spíš z obchodní povinnosti, jde o vrcholy evoluce svého druhu z dob, kdy řidičské auto muselo mít velkoobjemový motor bez turba.
Klobouk dolů, tento člověk by vážně spravil celý VW. Na to ale musí nastat ty správné okolnosti - firma nejspíš bude muset jít ještě víc ke dnu, aby ji teprve začalo dobrovolně opouštět „společenstvo neschopných”, které dnes mezi sebe nepustí nikoho, kdo by mu ukázal, z jakých klaunů je složeno.
Že mezi soukromými auty Mateho Rimaca nechybí BMW M3 E46 v provedení CSL, nepřekvapí po jeho poznání už nikoho. Je to vážně nadšenec par excellence. Ilustrační foto: BMW
Zdroj: Mate Rimac@Instagram
