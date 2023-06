Šéf koncernu VW přespával na letošním Le Mans ve stanu na střeše auta, se kterým přijel před 7 hodinami | Petr Miler

Nevíme, do jaké míry je to obrazem jeho přirozenosti, a do jaké míry jde o cílenou snahu vykreslit se v pozitivním světle. Na každý pád je to ze strany tak vysoce postaveného manažera pozoruhodný čin.

Oliver Blume je od loňska nejen šéfem Porsche, ale i generálním ředitelem celého koncernu Volkswagen. A jako takový si přijde na slušné peníze. Loni ještě nemohl profitovat ze souběhu obou vysokých funkcí, přesto výroční zpráva VW Group zmiňuje, že si vydělal v přepočtu asi 106 milionů korun. To je slušný obnos, který vám zajistí už velmi pohodlný život.

I kdybyste se rozhodli strávit třeba každý den roku v lepším pokoji pětihvězdičkového hotelu za - řekněme - 20 tisíc korun za noc, pořád vám zbude asi 99 milionů korun ročně na další výdaje. Nedá se tedy čekat, že by podobný člověk měl důvod žít bůhvíjak skromně, přinejmenším o letošní Le Mans ale tak Blume žil. Zázemím během závodu se mu stal stan připevněný na střeše auta. Pravda ne obyčejný stan, pravda ne na střeše obyčejného auta - šlo o stan Porsche na ikonické 911. Přesto to nemohl být bůhvíjak povznášející zážitek, zvlášť pak s manželkou po boku, se kterou tím samým autem na závod přijel.

Blume si ale nestěžuje: „Mám štěstí, že se díky své práci mohu dostat tak blízko k akci, jak by si jen kdokoli mohl nechat zdát,” řekl ke své účasti na 24 hodin Le Mans 2023 Blume. „Letošní rok byl neuvěřitelně výjimečný: kempování na Porsche v komunitě Porsche je něco, na co nikdy nezapomenu. Fanoušci jsou srdcem Le Mans a to je to, co nás neustále táhne zpátky,” dodal. To zní skoro nadšeně, snad jeho manželce nechyběl bidet nebo něco takového.

Blumeho účast v této podobě je jistě pozoruhodná, úspěch Porsche ale nepřinesla. Tovární soutěžáky s označením 963, skončily na 9., 22. a 38. místě, tehdy daleko od cíle vyhrát závod absolutně. Z takového výsledku se může radovat Ferrari, jehož šéf - pokud víme - ve stanu nikde v kempu poblíž trati nepřebýval.

Petr Miler

